موسى أبوطفرة
قال النائب يوسف الفضالة إن استجواب رئيس الوزراء بات مستحقا فهو المسؤول عن السياسة العامة للدولة متسائلا: فهل يعقل أن يستقيل وزير في الحكومة من أجل بقاء رؤوس الفساد في وزارته؟
واضاف الفضالة في تصريح صحافي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ان الحكومة أن اصرت ورئيسها على نهجهما بمحاسبة الشريف ومكافأة الفاسد فإنه يؤكد لنا استمرار السياسة العامة السيئة للدولة مضيفا: هل يُعقل أن يحمي رئيس الحكومة بايعاز من «الدولة العميقة» وكيل وزارة الصحة ويقبل باستقالة وزير في حكومته يريد الاصلاح وابعاد الفاسدين؟
وكشف الفضالة انه ان تمت هذه الخطوة السيئة ببقاء رؤوس الفساد فإني سأقدم صحيفة استجواب رئيس الوزراء بتاريخ 5 مارس فهو المسؤول عن السياسة العامة.