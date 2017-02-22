موسى أبوطفرة

قال النائب يوسف الفضالة ‏إن استجواب رئيس الوزراء بات مستحقا فهو المسؤول عن السياسة العامة للدولة متسائلا: فهل يعقل أن يستقيل وزير في الحكومة من أجل بقاء رؤوس الفساد في وزارته؟

واضاف الفضالة في تصريح صحافي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ‏ان الحكومة أن اصرت ورئيسها على نهجهما بمحاسبة الشريف ومكافأة الفاسد فإنه يؤكد لنا استمرار السياسة العامة السيئة للدولة مضيفا: هل يُعقل أن يحمي رئيس الحكومة بايعاز من «الدولة العميقة» وكيل وزارة الصحة ويقبل باستقالة وزير في حكومته يريد الاصلاح وابعاد الفاسدين؟

‏وكشف الفضالة انه ان تمت هذه الخطوة السيئة ببقاء رؤوس الفساد فإني سأقدم صحيفة استجواب رئيس الوزراء بتاريخ 5 مارس فهو المسؤول عن السياسة العامة.