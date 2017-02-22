رفعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها مع وزارة الخارجية بعد إفادة مسؤولي الوزارة بعدم تمكن حضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد للاجتماع لسفره مع وفد صاحب السمو في زيارة رسمية.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن الوزارة لم تبلغ اللجنة برغبتها في تأجيل الاجتماع ليتمكن الوزير من الحضور رغم إبلاغها بكتاب رسمي سابقا وبوقت كاف رغبة اللجنة في الاجتماع مع الوزير.

وأوضح أن اللجنة ترغب في إطلاع الوزير على ما يعتري الحساب الختامي للوزارة للسنة المالية 2015/2016 من مآخذ وصلت إلى حد عدم تعبيره بشكل واقعي عن المصروفات التي تم صرفها خلال السنة المالية.

وأشار إلى أنه بعد مناقشة مستفيضة وأخذ آراء الجهات الرقابية، أكدت هذه الجهات هذا الأمر في الاجتماع الذي تم مع اللجنة بتاريخ 3 يناير الماضي، كما أن كثيرا من الملاحظات مستمرة لسنوات وبحاجة إلى تصويب.

وأشار إلى أنه كان من الممكن التنسيق مع اللجنة وإبلاغها مسبقا بارتباطات الوزير كي يتسنى لها ترتيب اجتماع مع جهة حكومية أخرى.