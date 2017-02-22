وجه النائب حمدان العازمي سؤالين لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق حول اختيار وكيل وزارة الكهرباء والماء والتجديد للوكلاء المساعدين والمهام الرسمية في الوزارة، وقال العازمي في سؤاله الأول: يرجى تزويدي بأسماء جميع الوكلاء المساعدين في وزارة الكهرباء والماء، وتاريخ تعيين كل منهم وهل تم التجديد لأي من الوكلاء المساعدين، وكم مرة تم التجديد لهم؟ وما أسباب عدم ترشيح أي منهم لمنصب وكيل الوزارة؟ وما أسباب اختيار وكيل الوزارة الحالي لهذا المنصب مع تزويدي بمؤهلاته ومناصبه السابقة وما المدة التي قضاها الوكلاء المساعدون الذين تركوا المنصب منذ ٢٠١٠ حتى الآن مع ذكر اسم كل منهم؟ وجاء في نص السؤال الثاني الذي وجهه العازمي للمرزوق: يرجى تزويدي بالقرارات الإدارية الصادرة بشأن المهمات الرسمية في وزارة الكهرباء والماء منذ ٢٠١٤ حتى الآن وهل تنسجم تخصصات من تم ترشيحهم للمهمات الرسمية مع طبيعة المهمة الرسمية؟ ويرجى تزويدي بكشف يبين أسماء جميع من أسندت لهم مهام رسمية وطبيعة عمل المهمة وتخصص كل مرشح لها.