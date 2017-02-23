طالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي بقبول أبناء البدون من حملة إحصاء 65 وأبناء العسكريين للعمل في وزارة الدفاع.

وتمنى عسكر في تصريح صحافي من نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع أن يصدر قرارا انسانيا مستحقا بالموافقة على التحاق أبناء البدون من حملة إحصاء 65 وأبناء العسكريين للعمل في الجيش الكويتي.

وأشار إلى أن آباء وأجداد فئة البدون خدموا الكويت وحافظوا على أمنها واستقرارها، ويجب فتح المجال أمام أبناء العسكريين من هذه الفئة ومنحهم شرف خدمة الكويت، فهم لا يعرفون وطنا غيره منذ عقود طويلة.

وشدد عسكر على ضرورة رفع الظلم الواقع على أبناء فئة البدون والتخفيف من معاناتهم، لافتا إلى أنهم يعانون من حرمانهم من الكثير من الحقوق الانسانية والمدنية رغم ما قدموه من تضحيات لحماية الوطن والمواطنين.

وأكد عسكر أهمية مساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة والحد من معاناتهم الانسانية والاجتماعية.