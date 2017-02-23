وجه النائب صلاح خورشيد سؤالين إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء في الأول ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات، يرجى بيان عدد المناصب التي يتقلدها مع تحديد راتب كل منصب والبدلات عن كل منصب، وهل هذه المناصب تتعارض مع قوانين الخدمة المدنية؟

2 ـ أسباب عدم تطبيق المادة 8 مكررا من القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة والتي توجب إعادة فتح الرغبات للعاملين في المؤسسة لتقديمها خلال 3 أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وسأل خورشيد الصبيح بالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ مقارنة تقييم المنظمة العالمية ICAO الممنوحة للطيران المدني الكويتي في 2013 مع آخر تقييم.

2 ـ أعداد الموظفين الجدد المعينين في 2015 و2016 مع بيان الأقسام والإدارات المعينين بها ومؤهلاتهم.

3 ـ الحالة الفنية للمدرج الشمالي الأيمن 33 لمطار الكويت الدولي.