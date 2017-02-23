وجه النائب احمد الفضل سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح جاء فيه: صدر مؤخرا قانون تنظيم العمل الإعلامي الإلكتروني من خلال إصدار تراخيص مزاولة العمل الصحافي عن طريق وزارة الإعلام حتى لا تكون العملية غير منظمة فبالتالي حتى يضمن المراقب الحكومي عبر إدارة المباحث الإلكترونية عن صحة ناقل الخبر ومصدره، إلا أن هناك حسابا إخباريا تحت مسمى (المجلس Almajlliss) يقوم بنشر أخبار كاذبة وغير معلومة المصدر ومستمر بذلك ويقوم كذلك بالطعن بذمم نواب الأمة المختارين من قبل الشعب الكويتي ويقوم ايضا بتأليب اطراف على شيوخ ابناء الاسرة ويقوم ايضا بمهاجمة وزراء ورموز الدولة ويعمل على زعزعة امن البلد واستقراره عبر إثارة النعرات الطائفية ونشر الأخبار الكاذبة. لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1- هل قامت وزارة الداخلية في شقها الأمني بالبحث عن الحسابات التي تثير الفتنة وتنشر الأكاذيب وتسعى لتقويض هيبة البلد واستقراره؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب فكم عدد تلك الحسابات؟ وما الإجراءات التي اتخذتموها بحقهم.

2- من يملك حساب المجلس؟ ومن يديره؟ يرجى بيان الاسم والجنسية.

3- هل استدلت وزارة الداخلية عبر إدارة مباحث الجرائم الإلكترونية على جنسية مشغل الحساب المذكور؟ ان كانت الاجابة بالإيجاب، يرجى بيان جنسية مالك الحساب. فإن كان غير كويتي الجنسية فما السند القانوني لإقامته؟

4- كم عدد البلاغات المرفوعة على حساب المجلس؟ وما مصير تلك البلاغات؟

5- هل تم صرف جواز مادة 17 لأي شخص له علاقة بالحساب؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان تاريخ الصرف وبأي دولة تم استخدامه.

6- متى باشرت إدارة المباحث الإلكترونية في البحث عن مصدر الحساب المذكور وتتبع اخباره؟ ومتى كانت آخر مرة تم البحث عن الحساب المذكور اعلاه؟ يرجى بيان ذلك بشكل تفصيلي مع نتائج البحث وما آلت إليه؟

7- هل تم استدعاء صاحب او من يدير حساب المجلس والتحقيق معه اجرائيا.