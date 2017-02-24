ثمن النائب د.عبدالكريم الكندري قرار وزير التجارة ووزير الشباب خالد الروضان إنهاء عقود المستشارين الوافدين في مكتبه وتكويت هذه الوظائف، مؤكدا أن هذا ما نسعى لتحقيقه عندما بدأنا تسليط الضوء على قضية التركيبة السكانية.

وطالب النائب د.الكندري باقي الوزراء باتخاذ الخطوة ذاتها التي قام بها وزير التجارة والشباب ومن قبله وزير العدل بتكويت المستشارين لفتح فرص وظيفية للكويتيين واعطاء الكفاءات الوطنية الفرصة والمجال للعمل.

وأكد النائب د.الكندري أنه مستمر في رصد ومتابعة قضية توظيف الوافدين في القطاع الحكومي ومدى التزام الحكومة بتطبيق سياسة الإحلال.