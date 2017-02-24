قدم النائب رياض العدساني سؤالا الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان جاء فيه ما يلي: نتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد لاعب نادي خيطان فيصل طلال المطيري والذي وافته المنية خلال مباراة في دوري البراعم، واسأل الله تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويرزق أهله أجر الصابرين وألا يريهم مكروها بعزيز أو غال.

نص السؤال

1 ـ ما الأسباب التي أدت إلى غياب الرعاية الصحية وعدم وجود سيارة إسعاف خلال المباراة بدوري البراعم مما أدى إلى تأخرها ووفاة لاعب فريق براعم كرة القدم في نادي خيطان الرياضي (فيصل المطيري) اثناء اسعافه؟

2 ـ هل تم وضع الاحتياطات اللازمة والزام الأندية الرياضية بتوفير رعاية طبية وسيارات اسعاف لعدم تكرار الحادث المرير مرة أخرى؟

3 ـ هل تم فتح تحقيق وذلك للوقوف عند اسباب الحادث؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجي تزويدي بالنتائج فور الانتهاء من التحقيق متضمنا جميع القرارات والإجراءات المتخذة؟

4 ـ ما اسباب عدم فتح ملف طبي للرياضيين يتضمن تشخيص حالتهم الصحية والفحص الطبي الدوري؟ وهل سيتم تفعيل الفحوصات الطبية الدورية للرياضيين مستقبلا؟