أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، حول استراتيجية الشباب التي تم إقرارها من قبل الهيئة العامة للشباب.

ونص السؤال على ما يأتي:

أولت خطة التنمية للكويت اهتماما كبيرا بشريحة الشباب، وبناء على ذلك عمدت وزارة الشباب إلى صياغة استراتيجية متكاملة للشباب، كما صرح بذلك وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب السابق للصحافة في يوليو 2016 باعتماد استراتيجية للشباب تم إقرارها من قبل الهيئة العامة للشباب والتي، كما أشار الوزير السابق، ستنطلق أعمال الاستراتيجية في شهر أغسطس من عام 2016، ونظرا لأهمية الموضوع يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ تزويدي بنسخة من استراتيجية الشباب التي تم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للشباب في عام 2016.

2 ـ ما المشاريع والبرامج والأنشطة التي تم إنجازها بعد العمل بالاستراتيجية؟ مع تزويدي بطبيعة تلك المشاريع والأنشطة ومدى ارتباطها باستراتيجية الشباب.

3 ـ ما الأطراف المعنية بتنفيذ استراتيجية الشباب من مؤسسات الدولة بخلاف الهيئة العامة للشباب مع تبيان دور شريحة الشباب في المشاركة في تنفيذ استراتيجية الشباب؟ مع تزويدي بآلية إشراك مؤسسات الدولة وشريحة الشباب في تنفيذ تلك الاستراتيجية.

4 ـ بيان ما إذا تم اعتماد وإلحاق مشاريع وبرامج استراتيجية الشباب ضمن الخطة التنموية للدولة وخصص لها ميزانية لتنفيذ تلك البرامج والمشاريع.