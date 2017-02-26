أعلن النائب خليل عبدالله عن تقديمه اقتراحا برغبة لإنشاء مراكز طبية ميدانية مؤقتة تقام لحالات الطوارئ لمرتادي بر منطقة كبد البعيدة ومحيطها.

ونص الاقتراح على ما يأتي:

نظرا لغياب الخدمات الصحية والعلاجية والإسعافات الأولية في منطقة كبد وحاجة مرتادي هذه المنطقة التي تعد منطقة سياحية بالدرجة الأولى وأصبحت مكتظة بالعوائل والقائمين على خدمة الجواخير والمزارع والشاليهات بشكل دائم طوال السنة، ونظرا لوقوع حوادث طارئة تستدعي الإسعافات الأولية وسرعة العلاج وتلبية الحالات الطارئة لنقلها للمستشفيات المتخصصة حسب الأمراض والإصابات، فمن المعيب عدم توافر هذه الخدمة الصحية والعلاجية في مكان حيوي مثل منطقة كبد ومحيطها.

لذا يقترح إنشاء مراكز طبية ميدانية مؤقتة تقام لحالات الطوارئ لحين إنشاء وبناء مركز طبي دائم (مستوصف)، للخدمة الطبية والعلاجية لمرتادي بر منطقة كبد ومحيطها وهي البعيدة عن الأحياء السكنية، وكذلك نظرا لبعد المنطقة عن أقرب مستشفى حكومي.

ومن أبرز مبررات الاقتراح:

1- الإسهام في إنقاذ الكثير من الأرواح.

2- التقليل من حدة الإصابات وتأثيرها المستقبلي.

3- تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية بسبب علاج الحالات البسيطة وبعض الحالات المتوسطة في مكان الحدث.

4- مراعاة ما تشهده المنطقة من ظروف إقليمية، الأمر الذي يستدعي أن تكون الاستعدادات على أعلى المستويات لمواجهة أي طوارئ.

لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة الوارد الآتي:

قيام مجلس الوزراء بإصدار قرار يلزم وزارة الصحة بالعمل سريعا على إنشاء مراكز طبية طارئة ومؤقتة مع توفير الكوادر الطبية وتوفير سيارات إسعاف موازية لها في مختلف قطاعات منطقة كبد ومحيطها على مدار اليوم وخلال المناسبات والعطل الأسبوعية، وتكليف وزارة الصحة خلالها بالعمل على طرح مناقصة لإنشاء وبناء وإنجاز مركز صحي متكامل (مستوصف) دائم مع مركز للإسعاف تابع له، لمتابعة وعلاج المقيمين ومرتادي هذه المنطقة الحيوية ولإسعاف الإصابات الناتجة عن الحوادث والحالات الطارئة والحرجة.