وجه النائب ناصر الدوسري سؤالا برلمانيا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء كالتالي: نمى إلى علمي ان وزارة التربية، ومن خلال الوكيل المساعد للتعليم العام، قد أصدر تعميما بتاريخ 25/ 12/ 2016 بشأن الترشيح لوظيفة موجه فني أول لمادة الرياضيات، وقد أشار التعميم المذكور ألا تقل سنوات الخبرة عن 8 سنوات بوظيفة موجه فني حتى تاريخ 29/ 12/ 2016.



وكان عدد المتقدمين للترشح حسب الإعلان الأول 20 مرشحا وفي تاريخ 8/ 1/ 2017 أصدر الوكيل المساعد للتعليم العام تعميما جديدا يقتضي بتعديل شرط سنوات الخبرة إلى 7 سنوات بوظيفة موجه فني، وتمت إضافة 3 مرشحين. لذا يرجى إفادتنا عن عدد الأماكن الشاغرة لوظيفة موجه فني أول لمادة الرياضيات.



وعدد الموجهين الفنيين الذين أبدوا رغبتهم للترشح حسب التعميم الأول. وهل عدد المترشحين للمنصب حسب التعميم الأول يفوق عدد الأماكن الشاغرة للوظيفة المذكورة. والأسباب التي دعت الوكيل المساعد للتعليم العام إلى تعديل التعميم.



وتزويدي بالسيرة الذاتية للموجه الفني العام للرياضيات مع التدرج الوظيفي وبالسيرة الذاتية للمرشحين الذين تم اختيارهم مع التدرج الوظيفي والأسباب التي دعت لاستبعاد الكفاءات من ذوي الخبرة والمماطلة لأكثر من اسبوع في اعلان نتائج المجتازين مقابلة موجه أول وجميع التوجيهات من التخصصات الأخرى قامت بوضع قائمة انتظار لموجه اول من المجتازين ليكون هناك استقرار على مدى سنوات في هذا المنصب، وما الاسباب في رفض وجود موجهين على قائمة الانتظار خاصة مع وجود مجموعة من المحالين للتقاعد ممن أتموا 34 سنة بما فيهم الموجهة العامة؟ وما سبب اختيار احد المرشحين كموجه اول رغم سنوات خبرته أتم الـ 34 سنة؟