وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: تستند القوانين في مفهومها على قواعد وأسس تعمل على تنظيم الدول والمجتمعات وتبين حقوق الافراد والمؤسسات وواجباتهم وترتكز هذه القوانين في تطبيقها وسريانها على اللوائح التنفيذية التي تكون من صُلب عمل السلطة التنفيذية وليكتمل الغرض من اصدار هذه القوانين.

يرجى إفادتي بالتالي:

1 ـ كم عدد القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية حتى تاريخ السؤال؟

2 ـ ما هذه القوانين؟

3 ـ ما الأسباب التي حالت دون إصدار هذه اللوائح؟

4 ـ ما إجراءاتكم لمعالجة هذا الخلل؟