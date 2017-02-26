سلطان العبدان

تحسم لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اجتماعها المقرر غدا العديد من الملفات الشائكة المدرجة على جدول أعمالها.

مصدر برلماني مطلع أبلغ «الأنباء» بأنه من المقرر أن تناقش اللجنة ثلاثة قوانين مهمة، أولها منع سحب الجناسي إلا بحكم قضائي، والثاني تعديل قانون حرمان المسيء، والثالث قانون التجنيس الذي ينص على تجنيس ما لا يقل عن ألفي شخص خلال العام الحالي.

وأشار المصدر الى أن أعضاء اللجنة سيحرصون على عقد الاجتماع وإكمال نصاب اللجنة لإنهاء القوانين المذكورة، خصوصا أنها تتعلق بمطالبات شعبية وتشكل حلولا لقضايا ملحة كانت ولاتزال محل خلاف وربما أزمات بين الحكومة ومجلس الأمة.

وشدد المصدر على أن التوجه العام لدى اللجنة هو إقرار هذه القوانين وإحالتها الى المجلس ليتم التصويت عليها، وذلك بعد الانتهاء من مناقشتها خلال اجتماع الغد، مطالبا بضرورة تحقيق مبدأ التعاون بين السلطتين من قبل الجانب الحكومي ومساعدة المجلس على إنهاء هذه الملفات والموافقة على القوانين المذكورة.