أعلن النائب عسكر العنزي عن تقديمه اقتراحا بقانون أن تستحق المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت 40 سنة المساعدة الاجتماعية ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.

ونص الاقتراح على ما يأتي:

- مادة أولى: تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار إليه نصها الآتي

«وتستحق المساعدة المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت 40 سنة ميلادية، ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها».

- مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

- مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يأتي:

صدر المرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ليشمل فئات عديدة من الكويتيين ولكن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى الخاصة بالمرأة الكويتية المتزوجة اشترطت لاستحقاقها المساعدة أن تكون قد بلغت سن الـ 55 سنة ميلادية، كما جاء في المذكرة الإيضاحية: وبعد مراجعة من يشملهن هذا القرار تبين أنها فئة قليلة وتبين كذلك وجود عدد كبير من الكويتيات المتزوجات ولا يملكن مصدر دخل ثابت قد حرمن من المساعدة، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة تنص على استحقاق المساعدة المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت 40 سنة ميلادية، ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.