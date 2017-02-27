ما مبررات الاختلاف من الناحية القانونية بين «العبدلية للطاقة الشمسية» ومشروع الزور؟

وجه النائب خليل الصالح سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح جاء فيه: نمى الى علمنا أن إجراءات طرح مناقصة مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الثانية شابها جملة من المخالفات القانونية والادارية، وان الاجراءات التي اتخذت في التعامل مع العروض المقدمة يحيطها ظلال كثيفة من الشك وتفتح باب التلاعب والهدر في أموال الدولة.

ونظرا لأهمية هذا المشروع الحيوي وحفاظا على المال العام من الهدر في ظل تجميد العروض لمدة 7 أشهر ووجود علامات استفهام حول إجراءات المناقصة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - هل يخول القانون هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الاعلان عن طرح مناقصة مشروع محطة الزور الشمالية - المرحلة الثانية؟ وهل تتيح اللائحة الداخلية للقانون 39 لسنة 2010 أن يتم الاعلان عن المشروع من قبل هيئة الشراكة؟ وما الشروط الواجب توافرها في الاعلان عن المشروع وفق القوانين واللوائح؟ مع تزويدي بنسخة من الاعلان.

2 - هل التزم طلب العروض للمناقصة بصحيح المادتين 8 من اللائحة التنفيذية للقانون 39 لسنة 2010، والمادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون 116 لسنة 2014؟ وما صحة مخالفة طلب العروض لما نصت عليه اللائحة الداخلية لقانون 116 لسنة 2014؟ وإذا كان طرح العروض تضمن مخالفات للائحة التنفيذية للقانون فما الاجراءات التي اتخذت حيال ذلك؟

3 - ما الاجراءات الواجب اتباعها حال مخالفة لجنة المزايدة الضوابط القانونية واللائحة في اعلان طرح المناقصات وطلب العروض؟ وهل سبق أن تم الغاء مناقصات نتيجة مخالفة هذه الضوابط؟ ان كانت الاجابة بنعم، يرجى افادتي بإحصائية بعدد المشاريع التي تم الغاؤها لهذا السبب؟

4 - هل تم تقديم العروض من قبل المتناقصين في مظروفين منفصلين أحدهما خاص بالعرض الفني والآخر خاص بالعرض المالي؟ يرجى إفادتي بعدد العروض المقدمة.

5 - لماذا لم يتضمن طلب العروض بوضوح تعريف للعرض الفني؟ وأليس ذلك من الامور الأساسية التي يجب توضيحها في هذه المشاريع الدقيقة؟

6 - نمى الى علمنا ان هيئة الشراكة استبعدت عروضا مستوفية شروط المناقصة فيما أبقت على عروض أخرى رغم ما يشوبها من تجاوزات، اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى إفادتي بالعروض التي استبعدتها الهيئة وأسباب الاستبعاد، وكم عدد العروض المستوفية للشروط وغير المستوفية؟

7 - هل خاطبت هيئة الشراكة ادارة الفتوى والتشريع لاستطلاع رأيها بشأن مدى امكانية تعديل بعض الشروط بعد تسلمها العروض؟ وهل هناك عروض مقدمة خالفت شروط جوهرية بشكل ينحرف عن مضمون طلب العروض ومازالت هيئة الشراكة لم تستبعدها؟ مع تزويدي بتفاصيل ذلك.

8 - نمى الى علمنا أن احدى التقنيات المقدمة لتحلية المياه لا تستوفي الحدود الدنيا من الخبرة التشغيلية المطلوبة في طلب العروض، فما صحة ذلك؟

9 - هل يتطابق طلب عروض مشروع الزور مع مشروع العبدلية للطاقة الشمسية؟ واذا كان هناك أوجه اختلاف، يرجى بيانها مع توضيح مبررات الاختلاف وسلامتها من الناحية القانونية؟

10 - تم الاعلان رسميا عن مناقصة مشروع محطة الزور الشمالية - المرحلة الثانية بالاشارة الى قانون 39 لسنة 2010، بما ينص طلب العروض على تطبيق القانون رقم 116 لسنة 2014، فعلى أي قانون استند طرح مناقصة المشروع؟