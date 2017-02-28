وجه النائب صلاح خورشيد سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان جاء فيه: يرجى تزويدي بالآتي:
1 ـ أسماء جميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.
2 ـ أسماء اعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الذين يملكون قسائم صناعية بأسمائهم أو بأسماء أقربائهم حتى الدرجة الأولى.
كما وجه خورشيد سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح جاء فيه: يرجى تزويدي بالآتي:
ـ عدد الوافدين الذين يحملون رخص قيادة، مع تحديد أعداد الحاصلين عليها باستثناء من أصل القانون، مع بيان مؤهلاتهم العلمية.