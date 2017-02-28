سلطان العبدان

بين النائب احمد الفضل ان رئيس لجنة الشباب والرياضة أرسل كتابا إلى رئيس المجلس يطلب فيه تمديد عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد للانتهاء من قانون جديد للرياضة، موضحا ان من يريدون لقانون الرياضة ألا يمر لن يوافقوا على طلب التمديد.

وقال الفضل في تصريح خاص لـ «الأنباء» هناك تنسيق جيد جدا مع الحكومة حول القانون الجديد وسيشمل خصخصة الأندية الرياضية وهناك تعاون من قبل المنظمات الدولية وأتوقع ان تكون هناك انتخابات جديدة للجمعيات العمومية غير العادية لكن هناك مشكلة فقط في اتحاد الكرة بالاضافة إلى اللجنة الأولمبية وهناك توافق من جميع الأطراف على هذا الحل.