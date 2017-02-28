سلطان العبدان

بين رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب ثامر السويط ان اللجنة وضعت الاولوية لتعديلات قانون الجنسية والنظام الانتخابي لتكون على جدول جلسة 7 مارس المقبل، وذلك في حال انتهاء اللجان المكلفة من تقاريرها قبل الجلسة.



وقال السويط في تصريح خاص لـ«الأنباء»: اجتمعنا مع ثلاث جهات حكومية لبحث تاخر إصدار اللوائح التنفيذية لخمسة قوانين وتم إبلاغنا بان اللوائح التنفيذية للقوانين سيتم الانتهاء منها خلال شهرين موضحا ان هناك اجتماعا اخر سيعقد بتاريخ 22 مارس المقبل لبحث لوائح تنفيذية لستة قوانين اخرى.

وحول جدول اعمال الجلسة المقبلة المقررة في السابع من مارس اكد السويط ان الاولوية ستكون لقانون الجنسية وتعديل قانون المسيء ولكن اللجان المكلفة لم تنته من الاقتراحات بقوانين حتى الان ولو انتهت اللجان قبل الجلسة وأدرجت التقارير على جدول الاعمال فسيكون لها اولوية في الجلسة المقبلة ومن باب الشفافية سنبلغ المجلس في تأخير بعض اللجان في إنجاز تقاريرها.