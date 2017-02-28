سلطان العبدان

اكد النائب خالد العتيبي ان التطمينات حول عودة الجناسي كثيرة وان القضية ستحل والأمر اصبح بيد أمينة ويحتاج الى لفتة إنسانية حيث ان هناك عوائل تضررت من هذا القرار ولا تزر وازرة وزر اخرى «وانا متفائل انها ستتجه بالاتجاه الصحيح».

وعن الجلسة المقبلة قال العتيبي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المجلس سيناقش قانون الجنسية والنظام الانتخابي وصدر تكليف للجان بالانتهاء من هذه القوانين ومدة هذا التكليف قد انتهت ويجب ان يقر القانون ليحمي الهوية الوطنية.

وأكد العتيبي وجود تنسيق لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لكتلة الـ ٢٦ للتنسيق حول الجلسة المقبلة وأولويات المرحلة المقبلة.