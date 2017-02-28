وجه النائب راكان النصف سؤالا لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء فيه:



فيما يخص المعهد العالي للفنون المسرحية، يرجى تزويدي بالآتي: خطاب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بطلب تعيين احد المحامين مستشارا للشؤون القانونية بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وقرارات تشكيل لجان التعيينات لمعيدي بعثات وأعضاء هيئة تدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية للأعوام 2014 و2015 و2016، ومحاضر لجان التعيينات لمن تم ترشيحهم للتعيين في الأقسام العلمية، مبينا فيها مؤهلاتهم العلمية، وهل يوجد احد أقارب العميد من الدرجة الأولى ضمن المرشحين للتعيين في المعهد العالي للفنون المسرحية كعضو هيئة تدريس أو معيد بعثة؟



وهل المحامي السالف الذكر، إن وجد، موكَّل من قبل شقيق العميد في قضية مرفوعة ضد وزارة التعليم العالي بشأن قضية تعيينات؟، إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بأوراق الدعاوى القضائية المرفوعة ضد وزارة التعليم العالي بشأن قضية إيقاف وزير التعليم العالي للتعيينات في المعهد العالي للفنون المسرحية للأعوام 2014 و2015 و2016، ومحاضر الأقسام العلمية بطلب تعيين أعضاء هيئة تدريس ومعيدي بعثة فيما يتعلق بالتعيينات بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ونسخة من الإعلان الرسمي للتعيينات في المعهد العالي للفنون المسرحية في الأقسام العلمية للأعوام 2014 و2015 و2016،



وهل طلبت الأقسام العلمية تعيين معيدين بينما رشحت اللجنة متقدمين كأعضاء هيئة تدريس (مدرس مساعد ـ مدرس ـ محاضر ـ أستاذ مساعد ـ أستاذ مشارك ـ أستاذ)؟ إذا جانت الإجابة بنعم يرجى إفادتي بالأسباب ومخاطبات الأقسام العلمية في هذا القسم كل قسم على حدة.