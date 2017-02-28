وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان جاء فيه: نشر في الجريدة الرسمية في شهر ابريل من عام 2007 قانون رقم (10) لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة.

يرجى إفادتي بالتالي:

1 ـ كم يبلغ إجمالي تكلفة رواتب وأجور جميع العاملين في جهاز حماية المنافسة؟

2 ـ كم تبلغ قيمة المصاريف الإدارية منذ تأسيس الجهاز حتى تاريخه؟

3 ـ كم عدد الحالات التي تابعها الجهاز لمنع الاحتكارات وغلاء الأسعار وتحقيق التكافؤ بين المتنافسين؟ مع تزويدي بالإجراءات والنتائج النهائية.

4 ـ ما الدراسات وأعمال التقصي والبحث التي قام بها الجهاز لتحقيق الغرض من انشائه؟

5 ـ كم تبلغ قيمة المكافآت التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة؟

6 ـ هل هناك تعارض مصالح بين أعضاء مجلس الإدارة والجهات التي تتعامل مع الجهاز؟

7 ـ كم عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة؟ مع تزويدي بالقرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات؟

8 ـ هل توجد تقارير سنوية عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية؟ مع تزويدي بنسخة عنها.