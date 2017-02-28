قدم النائب د.وليد الطبطبائي مجموعة من الاقتراحات بقوانين تتعلق بإنشاء شركات بتخصصات عدة، واقترح الطبطبائي انشاء شركة لتدوير النفايات باسم (الشركة الكويتية لتدوير النفايات).
كما اقترح الطبطبائي قانونا بشأن إنشاء شركة تطوير وتشغيل وصيانة مطار الكويت الدولي والمطارات التابعة باسم (الشركة الكويتية لإدارة المطارات).
واقترح الطبطبائي قانونا بشأن انشاء شركة مترو الكويت.
كما قدم اقتراحا بشأن انشاء شركة مساهمة كويتية باسم (الشركة الكويتية للبتروكيماويات والأوليفينات).
وقدم الطبطبائي اقتراحا بقانون بشأن انشاء شركة مساهمة عامة كويتية باسم (الشركة الكويتية للطاقة الشمسية).
كما اقترح قانونا بشأن انشاء شركة مساهمة كويتية باسم (الشركة الكويتية للصناعات الدوائية).
وقدم النائب الطبطبائي اقتراحا بشأن انشاء بنك الطعام الكويتي.
كما اقترح قانونا بشأن تأسيس شركة مساهمة عامة كويتية باسم «بنك كاظمة»، بالاضافة الى اقتراح بتأسيس شركة خدمات الاتصالات باسم «شركة رابعة للاتصالات».