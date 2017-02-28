سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم ـ سلطان العبدان

بــدأ النــواب والكــتل السياسية بإجراء مشاورات حول جلسة 7 مارس المقبل والتي من المتوقع ان تشهد أحداثا قد تكون ذات تأثير على سير العلاقة بين السلطتين.

وفي هذا الإطار، قال النائب خالد العتيبي في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن هناك تنسيقا لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لكتلة

الـ 26 للتشاور حول الجلسة المقبلة وأولويات المرحلة المقبلة. من جهته، بين النائب احمد الفضل ان رئيس لجنة الشباب والرياضة أرسل كتابا الى رئيس المجلس يطلب فيه تمديد عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد للانتهاء من قانون جديد للرياضة.

وقال الفضل لـ «الأنباء»: هناك تنسيق جيد جدا مع الحكومة حول القانون الجديد وسيشمل خصخصة الأندية الرياضية، وهناك تعاون من قبل المنظمات الدولية وأتوقع ان تكون هناك انتخابات جديدة للجمعيات العمومية غير العادية. من جانب آخر، أكد النائب عمر الطبطبائي

لـ «الأنباء» انه سيتقدم بطلب لتعديل المادة 1 من قانون الأحداث لرفع سن الحدث الى 18 عاما ليتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي انضمت اليها الكويت. من جهة ثانية، بين رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب ثامر السويط أن اللجنة وضعت الأولوية لتعديلات قانون الجنسية والنظام الانتخابي لتكون على جدول جلسة 7 مارس المقبل.

وقال السويط في تصريح خاص لـ «الأنباء»: اجتمعنا مع ثلاث جهات حكومية لبحث تأخر إصدار اللوائح التنفيذية لخمسة قوانين وتم إبلاغنا بأن اللوائح التنفيذية للقوانين سيتم الانتهاء منها خلال شهرين. وحول جدول أعمال الجلسة المقبلة المقررة في السابع من مارس، أكد السويط ان الأولوية ستكون لقانون الجنسية وتعديل قانون المسيء.