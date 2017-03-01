يشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة تسمى «لجنة اختيار وتقييم القياديين» برئاسة رئيس المجلس وعضوية 7 من ذوي الكفاءة والخبرة

قدم النواب عدنان عبدالصمد ود.خليل عبدالله ود.عودة الرويعي وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي اقتراحا بقانون بشأن تنظيم الوظائف القيادية بالدولة بتعديل القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في الاقتراح ما يلي:

مادة أولى: يضاف إلى القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه النصوص التالية في شأن التعيين في الوظائف القيادية بأرقام من 33 إلى 44 وتعدل أرقام مواد الأحكام العامة والانتقالية في القانون من 33 إلى 40 لتصبح من 45 إلى 52، وذلك على الوجه الآتي:

تنظيم الوظائف القيادية

تعريفات

مادة 33: يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

٭ الوظائف القيادية: الوظائف المدنية بدءا بوظيفة وكيل وزارة مساعد وكيل وزارة والدرجة الممتازة وما يقابلها من وظائف في الوزارات والإدارات العامة والجهات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.

٭ المجلس: مجلس الخدمة المدنية.

٭ الديوان: ديوان الخدمة المدنية.

٭ اللجنة المختصة: لجنة اختيار القياديين المشار إليها في هذا القانون.

٭ الوزير المختص: الوزير الذي تقع الوظيفة التي يراد شغلها تحت مسؤوليته.

لجنة اختيار وتقييم القياديين واختصاصاتها

المادة 34: يشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة تسمى «لجنة اختيار وتقييم القياديين» برئاسة رئيس مجلس الخدمة المدنية وعضوية 7 من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات الإدارية والتنظيمية يمثلون الجهات الآتية:

1 ـ المجلس الأعلى للتخطيط.

2 - هيئة الفتوى والتشريع.

3 - أكاديمي من جامعة الكويت بدرجة أستاذ مشارك على الأقل متخصص في علوم الإدارة والتنظيم.

4 - ديوان الخدمة المدنية.

5 - جهاز متابعة الأداء الحكومي.

6 - اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

ويصدر قرار بتعيينهم من مجلس الوزراء لمدة سنتين متتاليتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية مجموع أعضائها مع ترجيح الجانب الذي به الرئيس في حال تساوي الأصوات.

وتختص هذه اللجنة بما يلي:

1 - وضع القواعد والأسس التي تحكم التعيين في الوظائف القيادية ومعايير المفاضلة بين السير الذاتية للمرشحين.

2 - تضع برامج الاختبارات والتأهيل للمرشحين للتعيين في الوظائف القيادية ويعتبر اجتيازها شرطا اساسيا للتعيين فيها.

3 - تختص هذه اللجنة بوضع إجراءات التعيين في الوظائف القيادية وإجراءات مقابلة المرشحين للتعيين فيها وتعد تقريرا عن المرشحين وأسباب ترشيحهم.

4 - تضع نظاما آليا للتقييم يبين مستويات الأداء التي بناء عليها يقيم الوزير المختص القياديين في الجهة التي يشرف عليها، ويكون متضمنا مدى التزامه بإنجاز برامج ومشاريع خطة التنمية، ويعتمد كل ذلك من مجلس الخدمة المدنية.

الإعلان عن الوظائف الشاغرة

المادة 35: تعد إدارة شؤون العاملين في كل جهة بيانا سنويا بالوظائف القيادية الشاغرة بها وتلك المتوقع خلوها خلال 6 أشهر على أن يتضمن البيان مسميات هذه الوظائف ودرجاتها المالية وشروط شغلها، ويقدم هذا البيان إلى الوزير المختص لرفعه إلى اللجنة المختصة للموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعلان.

المادة 36: تعلن إدارة شؤون العاملين في الجهة العامة عن شغل الوظائف القيادية الشاغرة في نشرة كتابية داخل مقر الجهة العامة، ويتضمن الإعلان مسمى الوظيفة، ودرجتها المالية، ووصفا موجزا لها، وشروط شغلها طبقا لبطاقة الوصف، والمهارات والقدرات اللازمة لشغلها والمدة المحددة لتلقي الطلبات، والجهة التي تقدم اليها.

المادة 37: يشترط من يتقدم للإعلان:

1 ـ أن يكون من العاملين بالجهة المعلنة.

2 ـ ان يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف، بحيث لا يقل مؤهله العلمي عن المؤهل الجامعي.

3 ـ أن تكون له خدمة سابقة لا تقل عن 10 سنوات أمضى منها خمس سنوات في الجهة العامة المعلنة وفي ذات المجال.

4 ـ أن يرفق بطلبه موقفه بالنسبة للشهادات والقدرات المطلوبة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة مدعما بالمستندات الدالة على ذلك.

5 ـ ألا يقل معدل التقييم الوظيفي له خلال سنوات خدمته عن تقدير جيد جدا.

6 ـ في حال عدم وجود مرشح من الجهة المعلنة يجوز التعيين من خارجها شرط أن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة من حيث الوصف والتدرج الوظيفي والتأهيل والتخصص وسنوات الخبرة.

7 ـ ألا تكون قد اتخذت بحقه أي إجراءات تأديبية طوال فترة عمله.

معايير الاعتبار

المادة 38: تتولى اللجنة المختصة تقييم المتقدمين على أساس مجموعة المعايير والقدرات وذلك مع باقي اشتراطات شغل الوظيفة وتنقسم المعايير والقدرات إلى ثلاث مجموعات:

1 ـ السيرة الوظيفية: وتشمل الخبرة وتقارير الكفاءة والإنجازات التي حققها المتقدم.

2 - القدرات العلمية والعملية: وتشمل الحصول على المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة والقدرة على التواصل بلغات أجنبية والمعرفة بتطبيقات الحاسب الآلي وخبرة الاشتراك في المنظمات الدولية والإقليمية.

3 - المهارات القيادية والشخصية: وتشمل القدرة على القيادة واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والقدرة على التجديد والابتكار، وما تكشف عنه المقابلة من التمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب، على ألا تزيد على 10% من الدرجة النهائية.

وتراعي اللجنة عند تقدير هذه المعايير والقدرات نوع الوظيفة المعلن عنها وبطاقة وصفها والجهة المدرجة لها.

المادة 39: ترشح اللجنة المختصة لشغل الوظيفة القيادية الشاغرة خمسة من المتقدمين لشغلها بعد التحقق من استيفاء كل منهم جميع الشروط المطلوبة، ومع ترتيبهم بحسب أفضلية كل منهم وفقا لمعايير المفاضلة التي ينص عليها هذا القانون ولائحته التنفيذية ويتعين على الوزير المختص ان يرشح من بينهم ثلاثة اسماء مع تسبيب اختيارهم، وترفع الى مجلس الوزراء لاختيار أحدهم.

أداة التعيين ومدة شغل الوظيفة وشروط الترشح للمنصب وضوابط التجديد

المادة 40: يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لذات المدة والوظيفة القيادية. وفي كل الأحوال، لا يجوز أن يتجاوز شاغل مسمى الوظيفة القيادية مجموع سنوات بقائه في الوظيفة القيادية الحالية او الوظيفة القيادية العليا التي عين بها اثنتي عشرة سنة متتالية أو متقطعة، كما تنطبق المدد الاجمالية لسنوات البقاء في الجهة الواحدة أو في حالة إعادة التعيين في جهة أخرى.

تقييم الأداء وانتهاء الخدمة

المادة 41: يقدم شاغل الوظيفة القيادية سنويا تقريرا عن أعماله وإنجازاته ومدى تحقيقه لمشاريع وبرامج خطة التنمية المعني بها مدعما بالمستندات من قبل اللجنة المختصة، ويعرض هذا التقرير على الوزير المختص.

ويقدم الوزير المختص تقريرا سنويا لمجلس الوزراء يبين فيه تقييم الأداء للقياديين في الجهات التي تقع تحت مسؤوليته ويتضمن تقييما للأداء لكل من يشغل وظيفة قيادية بها.

ولا يجوز التجديد أو عدم التجديد أو إنهاء الخدمة أو الإحالة للتقاعد او قبول الاستقالة لأي قيادي إلا بناء على تقرير مفصل ومسبب يقدمه الوزير المختص ويعتمده مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة المختصة.

المادة 42: عند انتهاء خدمة من شغل وظيفة قيادية تسوى حقوقه على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاساسي والتكميلي مضافا اليها المدة الباقية لبلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة، ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد مدة شغل الوظيفة القيادية طبقا للاحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الأقل.

المادة 43: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون في شأن تنظيم الوظائف القيادية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الخدمة المدنية خلال 3 أشهر من تاريخ نشره متضمنة قواعد واجراءات الإعلان والتقدم للترشيح وإجراءات المفاضلة والاختبار والترشيح ونظم الاعداد والتأهيل والتقويم للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية.

كما تتضمن الحد الأعلى لعدد اللجان وفرق العمل المسموح لها بالمشاركة بها، وحدا أعلى لقيمة المكافأة التي يحصل عليها مقابل هذه المشاركات بحيث لا تجاوز قيمة الراتب الذي يحصل عليه.

أحكام انتقالية

المادة 44: يحال إلى التقاعد كل من شغل وظيفة قيادية في تاريخ العمل بهذا القانون وجاوزت مدة شغله لها اثنتي عشرة سنة وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.

وكل من يشغل وظيفة قيادية قبل تاريخ العمل بهذا القانون وسبق أن صدر مرسوم بالتجديد له مرتين متتاليتين يكمل المدة المتبقية ويحال بعدها الى التقاعد.

أما من شغل وظيفة قيادية في تاريخ العمل بهذا القانون وسبق أن صدر مرسوم بالتجديد له مرة واحدة أو لم يسبق أن جدد له فيخضع خلال المدة اللاحقة لتاريخ العمل بهذا القانون للاحكام الواردة به.

ويستوي في تطبيق أحكام هذه المادة أن يكون القيادي قد شغل وظيفة قيادية في جهة واحدة أو أكثر، وتكون الاحالة الى التقاعد بقرار من مجلس الوزراء.

مادة ثانية: تلغى المادة 15 مكررا من القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه.

كما يلغى كل نص يعارض أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: رغم تطبيق المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 منذ ما يجاوز الثلاثين عاما، إلا أنه لم يعن بوضع ضوابط وقواعد تحكم فئة القياديين بالخدمة المدنية، ومع تزايد أهمية هذه المراكز القيادية في تسيير أمور الخدمة المدنية ومشروعات الدولة المتنامية والمتطورة إلا أن تقلد هذه المراكز الوظيفية ظل على حاله من دون تطوير، ومن أجل هذا ولكي يلحق بهذه المراكز الوظيفة أشخاص أكفاء وعلى درجة عالية من القدرة على مواكبة تطورات القيادة الإدارية الحديثة وأعباء الدولة المتزايدة ومساهمتها في تطوير وتحمل أعباء ومسؤوليات الدولة الحديثة سواء في القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفنية أو المهنية، ورغبة في تحقيق أكبر قدر من الضمانات التي تحيط بمن يشغل المركز الوظيفي الحالي قدمت العديد من الاقتراحات القانونية والتي تمثلت في هذا القانون المرفق الذي يتكون من ثلاث مواد رئيسية.

مادة اولى بعنوان «تنظيم الوظائف القيادية»، قررت أن يضاف الى القانون رقم 15 لسنة 1979 نصوص هذا القانون التي تأخذ ارقام مسلسلة بدءا من 33 الى 44 على ان تعدل ارقام مواد الاحكام العامة والانتقالية في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 من 33 الى 40 لتصبح من 45 الى 52.

مادة ثانية بإلغاء المادة 15 مكررا من القانون رقم 15 لسنة 1979 والغاء كل نص يعارض القانون، ومادة ثالثة تنفيذية.

هذا، وتضمنت المادة الاولى احكام المواد الحديدة من 33 الى 44 في شأن تنظيم الوظائف القيادية كالآتي:

مادة 33 تضمنت التعريفات.

مادة 34 نظمت لجنة اختيار وتقييم للقياديين واختصاصاتها.

المواد 35 و36 و37 نظمت الإعلان عن الوظائف الشاغرة وإجراءات تشغيلها نصت المادة 35 على أن يتضمن البيان مسميات هذه للوظائف ودرجاتها المالية وشروط شغلها، ويقدم هذا البيان إلى الوزير المختص لرفعه الى اللجنة المختصة للموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعلان.

ونظمت المادة 36 الاعلان عن الوظائف القيادية الشاغرة وحددت المادة أسلوب وبيانات الاعلان.

ووضحت المادة 37 شروط التقدم لشغل هذه الوظائف.

ونظمت المادة 38 معايير الاختيار.

كما نظمت المادة 39 اختصاص كل من اللجنة المختصة والوزير المختص ومجلس الوزراء في ترشيح وتعيين القياديين.

ونظمت المادة 40 أداة التعيين ومدة شغل الوظيفة وشروط الترشيح للمنصب وضوابط التجديد.

ونظمت المادة 41 تقييم الأداء وانتهاء الخدمة للقياديين.

وعنيت المادة 42 بموضوع تسوية حقوق القياديين عند انتهاء الخدمة.

ونصت المادة 43 على إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتضمنت المادة 44 احكاما انتقالية بشأن الإحالة الى التقاعد لكل من شغل وظيفة قيادية في تاريخ العمل بهذا القانون وجاوزت مدة شغله لها اثنتي عشرة سنة وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.