أكد النائب رياض العدساني أنه ‏تقدم سابقا باقتراح بقانون لإلغاء زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء والعودة إلى الأسعار السابقة، مؤكدا أنه عند موقفه وسيدفع بهذا الاتجاه،

وطالب الحكومة بالالتفات إلى قضايا المواطنين والحد من قضية غلاء الأسعار والتي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة ولها آثار سلبية، خصوصا على ذوي الدخل المحدود وأنها تسهم في زيادة الأعباء المالية عليهم.

وأضاف العدساني أن موجة غلاء الأسعار تلتهم ميزانية الأسر والسبب سياسة الحكومة وقراراتها برفع أسعار البنزين والديزل، وفي حال إقرار تعرفة الكهرباء والماء الجديدة سيسوء الحال أكثر كون أنه سيكون له انعكاس سلبي على السلع الاستهلاكية والإنشائية والعيادات الطبية والمستشفيات الخاصة والمنتجات الوطنية وغيرها من الأمور. وأشار العدساني الى أن المرحلة المقبلة مرحلة مهمة جدا تتطلب إقرار قانون يلغي أسعار البنزين الجديدة والعودة إلى الأسعار ما قبل الزيادة ولا يتم رفع سعر البنزين إلا بقانون وكذلك إلغاء تعرفة الكهرباء والماء الجديدة والرجوع إلى الأسعار السابقة، موضحا أنه حتى لو سجلت الحكومة اعتراضها بشأن إقرار تلك القوانين التي تعمل على تخفيض الأسعار فإننا نؤكد أنه يجب إقرارها وبصفة مستعجلة ولن نقبل المساس بجيب المواطن وعلى الحكومة وقف الهدر أولا وألا تعالج إخفاقاتها على حساب المواطنين، فهذا الأمر مرفوض بتاتا.