وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزير الصحة د.جمال الحربي جاء فيه:

يعتبر الطاقم الطبي وخاصة الأطباء الكويتيين والممرضين من أهم صور الاستثمار البشري لما تقوم به هذه الشريحة من دور حيوي في دعم الصحة العامة والمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وقد أولت الدولة أهمية كبيرة في دعم الأطباء والطاقم الطبي من خلال عدد من الامتيازات لتوفير الأجواء المناسبة لأداء دورهم الإنساني والوطني، إلا أنه لوحظ شكوى العديد من الأطباء بعدم قيام وزارة الصحة بتفعيل وتطبيق اللوائح المنظمة لعمل ودعم الأطباء وبالأخص في جانب منح بدل الخفارة المقررة في نظم ولوائح وزارة الصحة، حيث تقرر تلك النظم واللوائح «منح الأطباء من مستوى استشاري فما دون الذين يكلفون بالخفارة لمدة 18 ساعة في الأسبوع على الأقل خلاف ساعات الدوام المقررة بدل خفارة..»، والواقع أن وزارة الصحة لم تفعّل تلك اللوائح والأنظمة، مما يعني عدم الالتزام بالقانون وتطبيقه ويعد تجاوزا قانونيا خطيرا.

لذا يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- يرجى تزويدي بكل اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الأطباء وبالأخص في مجال منح بدل الخفارة.

2- ما الأسباب التي دفعت وزارة الصحة في عدم تطبيق اللوائح الخاصة بدعم الأطباء وبالأخص في منح بدل الخفارة وفقا للوائح المنظمة في وزارة الصحة.

3- هل توجد أحكام قضائية بإلزام وزارة الصحة بتطبيق نظام منح بدل الخفارة صادر للأطباء الكويتيين أو احدهم، وهل قامت وزارة الصحة بتنفيذ ما ورد بالأحكام القضائية، وفى حال امتناع الوزارة عن ذلك يرجى تبيان الأسباب وراء ذلك.

4- ما إجراءات وزارة الصحة لتفعيل بنود ومواد التشريعات والنظم واللوائح لدعم الأطباء والطاقم الطبي وبالأخص بدل الخفارة مع تزويدي بما يفيد ذلك.