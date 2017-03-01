أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي ان اللجنة اجتمعت وانتهت من تعديلات قانون الجنسية وسيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وقال عسكر في تصريح صحافي: ان لجنة الداخلية والدفاع ستطلب من المجلس تمديد المهلة للجنة للبت في تعديلات «حرمان المسيئ» لحين ورود رأي ادارة الفتوى والتشريع مكتوبا بشأن تعديلات حرمان المسيئ واستبعاد الشرف والأمانة من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة، وتقرر طلب التمديد أيضا لحين فصل المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة على قانون حرمان المسيئ وذلك بناء على طلب المجلس الأعلى للقضاء الذي طلب انتظار صدور قرار المحكمة الدستورية.

وأضاف عسكر: اللجنة قررت تأجيل مناقشة المقترحات بقانون بشأن تحديد العدد الذي يتم منحه الجنسية خلال عام 2017 «تجنيس 4 آلاف» بناء على طلب ممثلي وزارة الداخلية، وسيتم نظر تلك المقترحات في الاجتماع المقبل للجنــة المقرر في 9 مارس انتظـــارا لوصول باقي المقترحـــات الأخـــرى عن ذات الموضوع من اللجنة التشريعية البرلمانية.

وذكر عسكر أن جدول اعمال اللجنة مدرج عليه في الاجتماعات المقبلة مشروع بقانون أحالته الحكومة للمجلس بشــأن تعديل قانون البصمة الوراثية الى جانب مناقشة المقترحات النيابية حول البصمة الوراثية.