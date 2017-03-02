وجه النائب د. خليل عبدالله سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء فيه:

نمى إلى علمي مشاركة معهد الكويت للأبحاث العلمية في مشروع ضخم بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بإبرام عقد مع شركة IBM بقيمة 150 مليون دينار تقريبا.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالتالي:

1 ـ تزويدي بمعلومات وافية عن المشروع الخاص باتفاقية معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي مع شركة IBM، ومدى استفادة المعهد والمؤسسة بشكل خاص ودولة الكويت بشكل عام من هذه الاتفاقية؟

2 ـ كشف بأسماء أعضاء اللجنة المشاركين مــن قبل معهد الأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمشروع الاتفاقيــة مــع شـركة IBM، وما تخصصاتهم العلمية وسنــوات خبرتهم العملية، وما معــايير اختيـار هـــذه اللجنة؟

3 ـ كم كلفة مشروع الاتفاقية بين معهد الأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي؟ مع بيان وتحديد الالتزامات المقررة على معهد الأبحاث العلمية ومؤسسة التقدم العلمي والالتزامات المقررة على شركة IBM؟

4 ـ هل لدى معهد الأبحاث العلمية مشاريع سابقة مع شركة IBM؟ إذا كانت الإجابة بنعم ـ يرجى ذكر نوع الاتفاقيات والمشاريع التي تمت وكلفتها ـ كل على حدة.