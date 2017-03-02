رئيس المجلس يجتمع اليوم مع لجنة الأولويات لمناقشة جدول أعمال الجلسة المقبلة بهدف التفرغ للدور التشريعي للمجلس

رئيس مجلس الأمة استقبل وزير الداخلية البحريني

ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان ـ بدر السهيل

أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تفاؤله بتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار السياسي المنشود خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يرى شخصيا أن هناك تحركات وأجواء إيجابية ونتمنى ترجمتها خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف الغانم أن العديد من النواب يقومون بالتنسيق مع الرئيس وبقية الأعضاء للوصول إلى ما يحقق مصلحة البلاد والعباد وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار لنتمكن من متابعة أولويات المواطنين، وقال: «قد تختلفون معي في وجهة النظر لكني متفائل بانفراجات قريبة».

وأوضح الغانم أنه سيجتمع مع لجنة الأولويات اليوم الخميس لمناقشة جدول أعمال الجلسة المقبلة بهدف التفرغ للدور الأساسي للمجلس في التشريع والرقابة، مشيرا إلى أن المجلس لم ينجز حتى الآن أي قانون.

هذا، وأعلن النائب مبارك الحجرف انه سيتقدم بتعديل في جلسة ٧ مارس على تقرير لجنة الداخلية والدفاع حول تعديلات قانون الجنسية، وينص هذا التعديل على ان تكون رقابة المحكمة على سحب الجناسي مسبقة وليست لاحقة.

وقال الحجرف لـ «الأنباء»: تعديلنا واضح وصريح ويجب ألا تسحب الجنسية الا بصدور حكم قضائي نهائي، ويجب ان تكون رقابة المحكمة مسبقة لا لاحقة.

وعودة الي تصريحات رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فقد قال أتمنى أن تشهد الجلسة المقبلة إنجاز أول قانون، مضيفا أنه لم تصله نتائج استطلاعات آراء المواطنين في شأن الأولويات ومتى ما انتهت سيتم عرض نتائجها.

وقال «أنا أستأنس برأي الاخوة في اللجنة للوقوف على نتائج اتصالهم مع رؤساء اللجان والحكومة لتحديد القوانين التي يمكن إنجازها».

وردا على سؤال في شأن إمكانية عرض موضوع التجديد لوكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد في الجلسة المقبلة، ذكر الغانم أن تقرير لجنة الداخلية المختصة حول هذا الموضوع مدرج على جدول الأعمال، أما مسألة عرضه من عدمه فالقرار للمجلس.

وعن توجه لجنة الميزانيات لإقرار ميزانيات المشاريع الانشائية في شهر مارس كي لا تتعطل، قال الغانم إنه توجه في محله ومن شأنه إبعاد أي عرقلة لمشاريع الدولة ويصب في الصالح العام، وفي النهاية فإن هذا الأمر خاضع للمجلس وليس للرئيس أو أي لجنة.

وردا على سؤال في شأن تداعيات استجواب مرتقب من النائب الفضالة، قال الغانم إن هذا السؤال يوجه إلى مجلس الوزراء، والنائب أعلن عن استجوابه وحدد مطالب معينة وأنا لست مخولا بالتصريح نيابة عن أي طرف.

من جانب اخر، استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بمكتبه امس وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.

وحضر اللقاء كل من مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس ورئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي ورئيس لجنــة الأولويات النائب ثامر السويط والنائب ناصر الــدوسري والنائــب عبدالوهــاب البابطيــن.

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