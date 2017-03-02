سلطان العبدان

أعلن النائب مبارك الحجرف انه سيتقدم بتعديل خلال جلسة 7/3 على تقرير لجنة الداخلية والدفاع حول تعديلات الجنسية، وينص هذا التعديل على ان تتكون رقابة المحكمة على سحب الجناسي مسبقة لا لاحقة.

وقال الحجرف في تصريح خاص لـ «الأنباء»: تعديلنا واضح وصريح ويجب ألا تسحب الجنسية الا بصدور حكم قضائي نهائي، ويجب ان تكون رقابة المحكمة مسبقة لا لاحقة.

وأكد الحجرف رفضه أي تعديل ينص على الرقابة اللاحقة، وسنقدم تعديلا خلال جلسة 7/3 ينص على ان تكون رقابة القضاء على سحب الجناسي مسبقة والحكومة ان كان لديها أي أمر تقدمه للقضاء وهو الفصل في هذا الموضوع والسحب فيجب ألا يكون إلا بحكم قضائي.

وأضاف الحجرف ان هناك توافقا كبيرا بين أعضاء المجلس الحالي على ضرورة تعديل قانون الجنسية.