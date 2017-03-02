صرح عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د.خليل عبدالله بأن قرار جامعة الكويت بشأن تقليل فرص اختبارات القدرات وتحديدها لطلبة السنة الثانية عشرة فقط مرفوض ومستغرب جدا إذ إنه لا يستقيم مع العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور الكويتي، حيث تم منح الطلبة السابقين فرصا أكثر بينما حددها للآخرين.

وأشار النائب د. خليل عبدالله الى ان التذرع بعدم وجود ميزانية لتلك الاختبارات هو بحد ذاته يكشف عن مدى التخبط والعشوائية في القرار حيث لا يمكن قبول ذلك العذر سواء كان صـادرا من جامعة الكويت أو وزارة المالية.

وأكد عبد الله وجوب تدخل وزير التربية ووزير التعليم العالي لإلغاء ذلك القرار الذي يلحق الضرر بأبنائنا الذين يسعون إلى المساواة في فرص التعليم، علاوة على أن اختبارات القدرات تمنح الطلبة الفرصة على التدرب ومراجعة العلوم المختلفة وتمكن الطالب من التدرب على التفكير العلمي والمنطقي.

كما أشار عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د. خليل عبدالله إلى أن وزير المالية تقع عليه المسؤولية أيضا في التدخل للحد من التدخلات غير المدروسة، وذلك من أجل الاستثمــــار في التعليم والتنمية البشرية التي أكدت عليـها خطة التنميــــة.