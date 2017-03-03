سامح عبدالحفيظ

ناقشت لجنة العرائض والشكاوى اليوم الخميس الشكاوى بخصوص شركة كاسكو، وأجلت مناقشة الشكاوى المتعلقة بالخطوط الجوية الكويتية لعدم حضور الوزيرة هند الصبيح ومسؤولي المؤسسة.

وقال مقرر اللجنة النائب مبارك الحجرف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن أعضاء اللجنة وأصحاب الشكاوى أبدوا استياءهم من ضعف التمثيل الوظيفي لمؤسسة الخطوط الكويتية، وإن اللجنة رفضت نظر الشكاوى لحين حضور المسؤولين.

وشدد على أن اللجنة لن تقبل عدم حضور مسؤولي الجهات الحكومية أثناء مناقشة الشكاوى المتعلقة بالجهات التابعة لهم، مطالبا وزيرة الشؤون ورئيسة الخطوط الجوية بعدم تجاهل اجتماعات اللجنة.

وقال الحجرف: نحن هنا نمثل الأمة والشعب ولا نقبل أن يكون تمثيل الجهات الحكومية في اجتماعاتنا إلا على أعلى المستويات، مؤكدا أن اللجنة تخاطب الوزراء وكبار المسؤولين باعتبارهم المعنيين بنظر الشكاوى واتخاذ قرار بشأنها.

وأوضح أهمية عمل لجنة العرائض والشكاوى في ملامستها لهموم المواطنين والعمل على إيجاد حلول لقضاياهم، مطالبا المسؤولين عن الجهات الحكومية بأن يكونوا على قدر المسؤولية في التعامل مع الشكاوى والتظلمات على جهاتهم.