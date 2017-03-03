أحال وزير الكهرباء والماء ووزير النفط عصام المرزوق الى مجلس الامة رده على سؤال النائب رياض العدساني حول تعرفة الكهرباء.

وجاء نص الرد كالتالي: بالاشارة الى كتابكم رقم KNA-02437-2017 بتاريخ 29/1/2017 المتضمن سؤال عضو مجلس الامة رياض العدساني، نورد الاجابة على النحو التالي:

بناء على ما جاء في القانون رقم 20 لسنة 2016 بتحديد الحد الاقصى لتعرفة وحدتي الكهرباء والماء

وما ورد في المادة السابعة من لائحته التنفيذية، فقد تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وادارة الفتوى والتشريع لاعداد دراسة عن تعرفة

وحدتي الكهرباء والماء التي سيتم العمل بها، وستتضمن دراسة اللجنة اقتراح التعرفة المناسبة التي تتفادى التأثير السلبي على اسعار السلع والخدمات، على ان ترفع

اللجنة تقريرها النهائي لنا ليتم اصدار القرار الوزاري بالتعرفة التي سيتم العمل بها بعد العرض على مجلس الوزراء.