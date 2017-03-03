قدم النائب حمد الهرشاني اقتراحا برغبة جاء فيه ما يلي:

نتيجة لخطورة التخلص من النفايات سواء بالحرق أو دفنها مما ينتج عنه من أضرار كبيرة على صحة الإنسان وانبعاث غازات سامة مثل ثاني أكسيد الكربون وتعرية الغطاء النباتي ورفع لدرجة حرارة الأرض وانبعاث ملوثات غازية خطيرة على الصحة العامة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: إعادة تدوير المخلفات والنفايات بما يؤدي إلى فوائد عديدة أهمها:

1 - تقليص التلوث البيئي وما يتبعه من تراجع الأمراض وتحسن صحة الإنسان.

2 - خفض الضغط على المواد الطبيعية بإبطاء معدلات استنزافها من استخدام النفايات في صناعة الورق.

3 - توفير فرص عمل، حيث تمر صناعة تدوير المخلفات بمراحل عديدة.