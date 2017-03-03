سلطان العبدان

أكد النائب د.وليد الطبطبائي أنه لن يقبل بالتهدئة مع الحكومة ما لم يكن هناك إصلاح حقيقي وتعاون في عدد من القضايا أبرزها الجناسي والكهرباء والبنزين.

وعن الدعوات للتهدئة السياسية، قال د.الطبطبائي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: لم نأت حتى نطبخ «چاي» على نار هادئة ونعمل تهدئة مع الحكومة، نحن نخدم المواطنين ولدينا ملفات ساخنة في الجناسي والكهرباء والبنزين، وهناك قضايا ملحة، وإذا تعاونت الحكومة معنا فأهلا وسهلا و«أبرك الساعات»، وإذا لم تتعاون فليس عندنا إلا المحاسبة والاستجواب.



وأضاف أن جلسة 7 الجاري هي يوم الاختبار وهناك قوانين موجودة على الجدول ومصلحة المواطن مقدمة على خاطر الحكومة، والتهدئة لا تأتي إلا بعد الإنجاز «ما في إنجاز هناك استجوابات».