وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله جاء فيه ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالتالي:

1 - بيان التنظيم الإداري الهيكلي للجهاز المركزي للمناقصات العامة الذي تم اعتماده من قبل ديوان الخدمة المدنية، يرجى تزويدي بالهيكل شاملا كل الإدارات والمراقبات والأقسام.

2 - هل تم إجراء نقل أو ندب لموظفين من جهات أخرى إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة خلال 2015 إلى 2017؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف بأسماء الموظفين، موضحا فيه وظائفهم الحالية والمسميات الوظيفية وقرارات النقل أو الندب والمؤهل الدراسي وسنوات الخبرة وتاريخ التعيين في جهة العمل الأصلية.

3 - ما المعايير التي تقوم عليها الترقيات في الجهاز المركزي للمناقصات العامة؟ وهل يتم عرض الترقيات على لجنة شؤون الموظفين بالجهاز؟ مع تزويدي بأسماء أعضاء الجهاز والقرارات الصادرة بتشكيله.

4 - هل تقدم موظفون بتظلمات وظيفية للجنة المختصة؟ وهل قامت اللجنة بتحويل تلك التظلمات إلى جهات الاختصاص لبحثها والرد عليها؟

5 - هل تم تعيين أمين سر للجهاز بعد تقاعد المستشار فيصل الغريب نظرا لأهمية المنصب؟ مع تزويدي في حالة التعيين أو التكليف أو الندب باسم من تمت الاستعانة به والمؤهل الدراسي ودرجته.