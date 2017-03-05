هل حولت إدارة الهيئة أياً من رؤساء الأقسام العلمية بالكليات للتحقيق خلال الفترة منذ أكتوبر 2003 حتى فبراير 2017؟

ماذا عن عقود الترميم خلال السنوات الثلاث الماضية والتكلفة الإجمالية والتفصيلية وأسماء الشركات المنفذة للأعمال؟

وجه النائب احمد الفضل حزمة اسئلة لوزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء فيها ما يلي: يرجى تزويدي وافادتي بالآتي:

1 ـ الخطة الدراسية لكل قسم علمي بجميع كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

2 ـ نسخة من المزاولات الفعلية بكل قسم علمي بجميع كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال الفصول الاعتيادية والفصول الصيفية منذ أكتوبر 2003 حتى تقديم السؤال.

3 ـ هل حولت إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أي من رؤساء الأقسام العلمية بكليات الهيئة للتحقيق خلال الفترة منذ أكتوبر 2003 حتى فبراير 2017؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من قرارات تشكيل لجان التحقيق والعقوبات التي تم تنفيذها.

كما قال الفضل للفارس: يرجى تزويدي وافادتي بالآتي: المهمات الرسمية والمؤتمرات والدورات الخارجية التي شارك بها مدير المعهد الإنشائي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ شهر أكتوبر 2012 حتى تاريخ تقديم السؤال، مع ذكر المرافقين له بهذه المهمات والدورات والمؤتمرات من العاملين أنفسهم بالمعهد، وكذلك نسخة من القرارات الصادرة من إدارة الهيئة بهذا الشأن ونسخة من تذاكر السفر وإقامات الفنادق والمصروف اليومي والإجمالي لما تم صرفه على هذا الجانب بهذا المعهد.



وجاء في سؤاله التالي: يرجى تزويدي وافادتي بالآتي:

1 ـ المهمات الرسمية والدورات والمؤتمرات لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ تقلده للمنصب وحتى تاريخ تقديم السؤال.

2 ـ كل فرق العمل واللجان التي كانت برئاسة مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ تقلده المنصب حتى تاريخ تقديم السؤال، مع تبيان سبب تشكيل الفرق واللجان على حدة ومحاضر اجتماع هذه الفرق واللجان ونسخة من كل هذه القرارات والتقارير الختامية.

3 ـ نسخة من جميع قرارات الايفاد للدورات التدريبية الخارجية والمؤتمرات والمهام العلمية والرسمية لجميع منتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من إداريين وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب من شهر يناير 2013 حتى تاريخ تقديم السؤال.

وسأل الفضل وزير التربية التالي: في تاريخ 21/1/2013 أرسل ديوان الخدمة المدنية كتابا إلى إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الهيكل التنظيمي للهيئة وذكر في الكتاب مسميات وظيفية مخالفة مثل «مساعد نائب مدير عام» والذي يعد مخالفا للقرار رقم 25/2006، ونمى إلى علمي أن إدارة الهيئة مستمرة في هذه المخالفة، بل تعدت ذلك وابتدعت منصب مساعد المدير العام، وقد ذكرت هذه المخالفات في تقارير ديوان المحاسبة وفي تقارير لجنة الميزانيات بمجلس الأمة في السنوات الماضية.

لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1 ـ جميع القرارات التي تضمنت تعيين منصب مساعد نائب مدير عام بجميع قطاعات إدارة الهيئة، وكذلك جميع قرارات مساعد المدير العام.

2 ـ فرق العمل واللجان والمؤتمرات والمهمات الرسمية والدورات الخارجية التي شارك فيها متقلدو هذه المناصب المخالفة والتفرغات العلمية لكل من تقلد هذه المناصب منذ شهر يناير 2012 حتى تاريخ تقديم السؤال، وما تكلفة كل مهمة من تلك المهام على حدة والتكلفة الإجمالية السنوية للفترات المذكورة نفسها؟

3 ـ تبيان البند الذي على أساسه صرفت المبالغ المخصصة لمن تقلد هذه المناصب كل منها على حدة.

4 ـ أي بند استند اليه صرف على فرق العمل والمؤتمرات والمهمات الرسمية والدورات الخارجية، وان كان قد استخدم بند التدريس والتدريب في هذا الجانب، وهل أثر ذلك على ميزانية التدريس والتدريب والعجز الحاصل في توفير مقررات تدريسية وشعبة دراسية لأبنائنا الطلبة؟

وجاء في سؤاله التالي: قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بترميم جميع مباني إدارة الهيئة بالعديلية وجددت الكثير من الإدارات وقامت بتغيير الأثاث المكتبي.

لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1 ـ جميع العقود في هذا الشأن خلال السنوات الثلاث الماضية والتكلفة الإجمالية والتفصيلية وأسماء الشركات المنفذة للأعمال.

2 ـ هل قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بطرح مناقصة للأعمال المذكورة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بالأسباب.

3 ـ التكلفة الإجمالية لمبنى إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الجديد بالشويخ وجميع الأوامر التغيرية منذ بداية المشروع حتى تاريخ تقديم السؤال.

كما جاء بسؤال الفضل التالي: شاركت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالمؤتمر والمعرض السنوي للتدريب والتطوير في الأعوام 2013 و2014 و2015 الذي تنظمه الجمعية الأميركية للتدريب والتطوير ASTD.

لذا، يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

أسماء رؤساء وأعضاء الوفود التي شاركت في المؤتمر خلال السنوات المذكورة وجميع القرارات الصادرة من إدارة الهيئة بهذا الشأن، والميزانيات التي تم رصدها وأوجه الصرف لهذه الميزانيات، وكذلك نسخة من تذاكر السفر لجميع من ارسل على حساب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وجاء في سؤاله الاخير لوزير التربية ما يلي:

يرجى تزويدي وافادتي بالآتي:

1 ـ ما الميزانية المرصودة لمكتب ضبط الجودة والاعتماد الاكاديمي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وما تم صرفه من هذه الميزانية منذ شهر يناير 2013 حتى تقديم السؤال؟

2 ـ نسخة من المهمات الرسمية والدورات الداخلية والخارجية والمؤتمرات الخارجية واللجان وفرق العمل التي شارك بها مدير مكتب ضبط الجودة والاعتماد الاكاديمي منذ شهر يناير 2013 حتى تقديم السؤال.

3 ـ نسخ من المهمات الرسمية والمؤتمرات الخارجية لجميع من ارسل من موظفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على ميزانية مكتب ضبط الجودة والاعتماد الاكاديمي والقرارات الصادرة بهذا الشأن من قبل ادارة الهيئة.