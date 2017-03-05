هل يحق للهيئة أن تتنازل عن الشرط الذي يتعلق بمياه الشرب؟

وجه النائب خليل الصالح سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح عن إجراءات طرح مناقصة مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الثانية، مجددا التأكيد على أن الإجراءات شابها جملة من المخالفات القانونية والإدارية، وأن الإجراءات التي اتخذت في التعامل مع العروض المقدمة تفتح باب التلاعب والهدر في أموال الدولة.

وقال الصالح في سؤاله:

1- نمى إلى علمنا أن محطة التحويل الكهربائي (GISSubstation) لأحد العروض المقدمة لا تتطابق مع مواصفات طلب العروض حسب المادة (3-6-2) من المواصفات الفنية (MFS) وغير مطابقة لمواصفات الربط في الكويت (Min. symmetrical fault level and min. breaking capacity:80 kA)، فهل هذا الأمر يعد انحرافا جوهريا يوجب رفض هذا العرض؟ وهل يحق لهيئة الشراكة أو لجنة المزايدة التفاوض مع جهة العرض بشأنه؟ وهل تغيير نمط محطة التوصيل يخالف شروط الكفالة للمحطة الحالية (warranty) ويؤثر على بقية شبكة الربط الكهربائي الذي تعمل بمعيار مختلف؟

2 - ما صحة أن أحد العروض المقدمة تتضمن توربينات غازية من نوع غير مجربة ولا تستوفي الحد الأدنى من الخبرة المطلوبة في طلب العروض ولا تتمتع بأي تجربة سابقة في أجواء مشابهة للأجواء الصحراوية والحارة في الكويت؟

3 ـ هل ما زال هذا العرض محل بحث ضمن العروض المطروحة للنقاش داخل الهيئة؟

4 ـ هل هذا الأمر من الشروط الأساسية لقبول العرض التقني حسب المواصفات الفنية في كراسة المناقصة؟

5 ـ تردد أن أحد العروض المقدمة حوى مخالفات في جودة مياه الشرب المنتجة حسب مواصفات المناقصة وقرار الهيئة العامة للبيئة بخصوص مادة البورون، فما صحة ذلك؟

6 ـ هل يجوز قبول عرض حوى مخالفات لمواصفات المناقصة بخصوص جودة مياه الشرب وتحديدا مادة البورون؟ وهل وجهت هيئة الشراكة كتبا خطية أثناء مرحلة التوضيحات قبل موعد تسليم العروض تؤكد ضرورة الالتزام بهذا الشرط؟

7 ـ يرجى تزويدي بكل المكاتبات التي تمت في هذا الشأن، والكتب التي خرجت من الهيئة لأصحاب العروض.

8 ـ هل يحق للهيئة أن تتنازل واللجنة عن هذا الشرط الجوهري الذي يتعلق بمياه الشرب وقد تكون لها عواقب صحية على المستهلك؟

9 ـ ما طبيعة الأخطار الصحية التي يمكن أن يتسبب فيها الإخلال بهذا الشرط وبناء عليه تم تضمينه مواصفات المناقصة؟

10 ـ هل دخلت الهيئة في مفاوضات ومناقشات مع تحالفات بالرغم من وجود انحرافات جوهرية في عروضها، وكيف تفسر ذلك إن كانت الإجابة بنعم؟

وبحسب شروط طلب العروض يجب استبعاد أي عرض يتضمن أي انحراف في اتفاقيات المشروع فهل تم ذلك؟ وما الأسباب إن لم يتم؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.