وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: تستند القوانين في مفهومها على قواعد وأسس تعمل على تنظيم الدول والمجتمعات وتبين حقوق الافراد والمؤسسات وواجباتهم وترتكز هذه القوانين في تطبيقها وسريانها على اللوائح التنفيذية التي تكون من صُلب عمل السلطة التنفيذية وليكتمل الغرض من اصدار هذه القوانين.

يرجى إفادت بالتالي: كم عدد القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية حتى تاريخ السؤال؟ وما هذه القوانين؟ وما الاسباب التي حالت دون إصدار هذه اللوائح؟ وما إجراءاتكم لمعالجة هذا الخلل؟