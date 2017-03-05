قدم النائب حمد الهرشاني اقتراحا برغبة جاء فيه:
تزامنا مع أعمال التخطيط والتصميم لخدمات الطرق والبنية التحتية لمشروع مدينة جنوب المطلاع السكنية بمساحة 9000 هكتار والتي تتضمن ما يقارب 30 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع ان يبلغ عدد سكانها 250 ألف نسمة، حيث إن المشروع يبعد 40كم عن مركز مدينة الكويت والطريق الوحيد المستخدم لربط مشروع مدينة جنوب المطلاع مع مدينة الكويت هو طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح (طريق 80).
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
نص الاقتراح
«استحداث طريق امتدادا لطريق السليل الجهراء بطول 6كم تقريبا ليربط طريق جاسم محمد الخرافي (الدائري السادس) بمدينة جنوب المطلاع (ضاحية N12) وذلك لتحسين مداخل ومخارج مدينة جنوب المطلاع وتفاديا للازدحام مستقبلا».