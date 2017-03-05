«ها هي تعود للوقوف أمام الكاميرا من جديد»

تعليق لبعض الصحافيين بعدما ظهرت النجمة أنچيلينا چولي في عدة لقطات مثيرة في إعلان لعطر «غيرلين». يذكر ان چولي كانت قد ابتعدت عن عالم السينما منذ ان وقفت امام عدسات المصورين بجانب زوجها الذي انفصلت عنه مؤخرا براد بت في فيلم «بجانب البحر» قبل حوالي عامين.