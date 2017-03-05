انتقد النائب ماجد المطيري، قرار جامعة الكويت بتقليل فرص اختبارات القدرات وتحديدها لطلبة السنة الثانية عشرة دون سواهم.

وطالب المطيري، وزير التربية والتعليم العالي بعدم التمادي في اتخاذ وتطبيق قرارات عشوائية غير مدروسة من شأنها الإضرار بالطلبة فضلا عن انعدام مبدأ العدالة والمساواة، حيث حظي الطلبة السابقون بفرص أكبر من الحاليين الذين سيطبق عليهم القرار المجحف. وقال النائب المطيري إن تبرير القرار بعدم توافر ميزانية لهذه الاختبارات يدل على مدى التخبط الذي تعيشه وزارة التربية، فهو عذر أقبح من ذنب ولا يمكن القبول به أو السكوت عنه.

وشدد على أنه يجب على وزير التربية ووزير التعليم العالي التدخل الفوري لإلغاء القرار لانعكاساته السلبية على أبنائنا الطلبة الذين يسعون الى التساوي في فرص التعليم دون ظلم أو إجحاف.