دعا النائب عسكر العنزي الحكومة إلى سرعة إصدار القرارات التي ينتظرها المواطنون للتخفيف من معاناتهم، مؤكدا ضرورة خفض أسعار البنزين والعودة بها إلى ما كانت عليه قبل القرار الذي صدر وتم تطبيقه في سبتمبر 2016.



وشدد عسكر على ضرورة قيام الحكومة بعدم فرض أي زيادة في الرسوم والأسعار تزيد من معاناة المواطن وتثقل كاهل الأسر الكويتية.



وأعرب عسكر عن ثقته في أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيراعي إخوانه المواطنين ويصدر قرارا بعودة أسعار البنزين كما كانت.

من جانب أخر، طالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بإعادة النظر في قرار إحالة ١٥٦ مدعيا عاما بإدارة التحقيقات إلى التقاعد مؤكدا ان معظمهم من صغار السن ولديهم القدرة على مواصلة العطاء وخدمة الوطن.



وقال عسكر: ان المدعين تمت إحالتهم للتقاعد قسرا دون ان يتقدموا بطلبات للتقاعد، موضحا ان هذا القرار المتعسف يخالف الدستور وقوانين الدولة، مشيرا إلى ان قرار إحالتهم للتقاعد سيؤدي إلى خفض رواتبهم، مؤكدا ضرورة عودتهم إلى أعمالهم.‏‫