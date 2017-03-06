أعلن النائب مرزوق الخليفة عن توجيهه سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حول واقعة الاعتداء على النائب السابق مسلم البراك أثناء احتجازه.

وجاء في نص السؤال ما يأتي:

تناولت وسائل الاعلام أنباء عدة مفادها تعرض النائب السابق مسلم البراك لاعتداء أثناء وجوده بالسجن ونتج عن هذا الاعتداء إصابات استدعت نقله الى المستشفى للعلاج، ولما كان هذا الأمر غير واضح الأسباب أو ماهية الإجراءات التي اتخذت حياله فإنني أرجو موافاتي بما يأتي:

1- ما حقيقة واقعة الاعتداء التي تعرض لها النائب السابق مسلم البراك أثناء احتجازه؟

2-ما الإجراءات التي اتخذتها إدارة السجن حيال هذا التعدي؟

3-هل قامت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع؟ إذا كانت الإجابة بنعم فإنني أطلب موافاتي بنتائج لجنة التحقيق وماهية الإجراءات التي اتخذتها؟

4-ما الإجراءات التي اتخذتها إدارة السجن لتأكيد عدم تعرض النائب السابق مسلم البراك لاعتداءات مستقبلية؟ على أن تكون الإجابة مزودة بما يقتضيه الرد من مستندات.