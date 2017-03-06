بشرط أن يكون قد اجتاز السنة الأولى من الدراسة الجامعية بتقدير امتياز

قدم النائب ناصر الدوسري اقتراحا بقانون بشأن الأحكام الخاصة بالبعثات جاء كما يلي:

(المادة أولى)

يحق للطالب الكويتي الذي حصل على شهادة الثانوية العامة، والتحق على حسابه الخاص بإحدى الجامعات لاستكمال الدراسة، طلب ضمه إلى فئة المبعوثين من الدولة يعامل معاملتهم بعد توافر الشروط التالية:

1 ـ ألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أكثر من سنتين.

2 ـ أن يكون قد حصل على قبول من جامعة داخل الكويت أو خارجها من جامعة معترف بها.

3 ـ أن يكون قد اجتاز السنة الأولى من الدراسة الجامعية بتقدير امتياز.

(المادة الثانية)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:

نصت المادة (40) من الدستور على أن «التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب» وقد لوحظ التفاوت بين أعداد الخريجين من الثانوية العامة وعدد المقبولين في جامعة الكويت وعدم قدرة جامعة الكويت على استيعاب اعداد خريجي الثانوية، ولوحظ أن الكثير من الكويتيين الذين اجتازوا بنجاح المرحلة الثانوية والتحقوا على حسابهم الخاص بإحدى الجامعات للحصول على مؤهل عال لا يستطيعون مواصلة التعليم نظرا لحاجتهم لمورد مالي يؤمن لهم حاجاتهم الشخصية.

وبناء على ما تقدم فقد أعد هذا الاقتراح بقانون متضمنا أحقية الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة والتحق على نفقته بإحدى الجامعات المعترف بها من وزارة التعليم العالي من اجل الحصول على المؤهل الجامعي، طلب ضمه إلى فئة المبعوثين ليعامل معاملتهم في الإشراف من قبل المكاتب الثقافية وفي الدعم المالي الذي تقدمة الدولة للطلبة المبتعثين، ولذا فقد حدد الاقتراح الشروط الواجب توافرها في هذا الطالب.