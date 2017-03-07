موسى أبوطفرة

تفاعل عدد من النواب عبر وسائل التواصل بالمكرمة الأميرية بإعادة الجناسي. و قال النائب محمد هايف في حسابه على "تويتر": الآن نستطيع أن نبارك لأهل الكويت ولأهل الجناسي بعودتها كما كانت بتوجيهات مباركة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد شاكرين لسموه ولمن بذل جهودا حثيثة ومباركة".

من جهته قال النائب مبارك الحجرف : الحمدلله بعطف أبوي وكرم أميري، تعودنا عليه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله يأمر بإعادة الجناسي وعودة سعد العجمي".

أما النائب الحميدي السبيعي فقال: الحمدلله بعودة الجناسي،والله يطول بعمر صاحب السمو والله يحفظه من كل مكروه".

وبدوره قال النائب محمد الحويلة:"الحمدلله الذي بنعمه تتم الصالحات وبمكرمة أميرية سامية نقول مرحبا بعودة الجناسي وعودة سعد العجمي".

مضيفا "الشكر موصول لرئيس الوزراء على دوره في هذه القضية وختاما أسأل الله أن يبارك هذه الجهود الطيبة إلى أن تتكلل بالنجاح،وهذا ونشكر كل من سعى بصدق لحل هذا الملف واغلاقه من نواب ووجهاء وغيرهم وبالأخص رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ونؤكد دعمنا الكامل لكل المبادرات بهذا الشأن مرتكنين على حكمة سمو الأمير".

ومن جانبه غرد النائب محمد الدلال قائلا: "شكرا لجميع الجهود التي بذلت وأثمرت للوصول إلى تحقيق المكرمة الأميرية بشأن الجنسية، والمرحلة المقبلة التي نسعى إليها مرحلة تهدئة وإنجاز" شاكرا صاحب السمو الأمير على مكرمته بعودة الجناسي لمن سحبت منهم بعد لقاء عدد من أعضاء مجلس الأمة بحضور الرئيس مرزوق الغانم.

وفي حين ذكر النائب عبد الكريم الكندري"الحمدلله على عودة الجناسي وأدعو زملائي بأن ننهي هذا الملف تماما بالتصويت غدا على تعديلات الجنسية"، قال النائب عسكر العنزي "نشكر صاحب السمو الأمير على حكمته وانسانيته ونثمن المساعي الحثيثة لرئيس مجلس الأمة والنواب لحل القضية.

أما النائب د.عادل الدمخي فقال على حسابه على "تويتر":"كان موضوع إرجاع الجناسي من أهداف المشاركة وقد صرحت سابقا بأن الطريق الرئيس للتفاهم مع الأمير".

وبدوره قال النائب حمود الخضير:"تشرفنا بمقابلة الأمير ونبشر أهل الكويت جميعا بعودة الجناسي المسحوبة بتوجيهات سامية من والد الجميع".

النائب جمعان الحربش غرد قائلا: "الحمدلله من قبل ومن بعد وشكرا للأمير على موقفه التاريخي وأرجو أن تكون الكويت مقبلة على مزيد من التعاون والانجاز والاستقرار".

ومن جهته قال النائب خالد العتيبي: "بعد لقائنا المثمر مع الأمير مبروك للكويت وأهلها بعودة الجناسي".



وبدوره قال النائب السابق حسين مزيد، شكرا يا صاحب السمو على عودة الجناسي لأصحابها ونتمنى من رئيس الوزراء العمل بسرعة إعادتها لجميع المظلومين دون تمايز.