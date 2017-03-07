إعادة الجناسي الأصلية وليست في صورة منح جنسية جديدة

الغانم: صاحب السمو أثبت كما كان دوماً وأبداً أنه أمير الإنسانية وفوّض رئيسي السلطتين في متابعة ملف الجناسي المسحوبة



نواب يثمنون المبادرة الأميرية ويعدون سموه بالتهدئة وعدم التصعيد



عاهدنا سموه بأن نسعى بكل ما أوتينا من قوة وصلاحيات لتثبيت الاستقرار السياسي

مريم بندق - موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ رشيد الفعم - سلطان العبدان ـ بدر السهيل

وجّه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى متابعة ملف الجناسي التي تم سحبها مسبقا، تمهيدا لطي هذا الملف وعودة الجناسي إلى أصحابها (وهو ما انفردت بنشره «الأنباء» سابقا)، ما يعد مكرمة جديدة من أمير الإنسانية.

وأمس، التقى سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ومعه مجموعة كبيرة من النواب، حيث تم طرح هذا الملف الذي كان يشكل مشروع أزمة بين الحكومة والمجلس.

وقال الرئيس الغانم في تصريح صحافي: لقد أثبت صاحب السمو كما كان دوما وأبدا انه أمير الإنسانية، وكان رده على طلب المجاميع النيابية إيجابيا.

وأعلن الغانم ان صاحب السمو فوض رئيسي مجلسي الأمة والوزراء بمتابعة ملف الجناسي وتقديم التصور الكامل لسموه.

وأضاف: عاهدنا سمو الأمير كنواب على ان نسعى بكل ما أوتينا من قوة وصلاحيات لتثبيت الاستقرار السياسي في بلادنا.

هذا، وعلمت «الأنباء» أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك طلب من الوزراء المختصين التنسيق والتعاون لتوفير المعلومات المطلوبة لإعداد الملف المطلوب لتنفيذ المكرمة الأميرية بعودة الجناسي.

كما علمت «الأنباء» من مصادر خاصة أنه ستتم عودة الجناسي الأصلية للذين سحبت منهم لأسباب سياسية، ونفت المصادر عودة الجناسي بصورة منح جنسية جديدة.

وثمن العديد من النواب مبادرة صاحب السمو، معتبرين انها ليست بغريبة على سموه، متعهدين بالوقوف الى جانب التهدئة وتنقية الأجواء السياسية خصوصا خلال المرحلة المقبلة.

هذا، وأبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» بأنه سيتم تشكيل لجنة بعضوية رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس الوزراء وعدد من النواب على ان تقدم اللجنة تصورها خلال شهر من الآن لصاحب السمو.

وكان رئيس وأعضاء مجلس الأمة ثمنوا مباركة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتفويض رئيسي مجلس الأمة ومجلس الوزراء بمتابعة ملف الجناسي من المسحوبة منهم جناسيهم.

وهنأ النواب أهل الكويت وأهالي المسحوبة منهم جناسيهم على هذه المبادرة الأميرية والمكرمة الأميرية التي قام بها صاحب السمو الأمير، معاهدين سموه على التهدئة وعدم التصعيد والاستقرار.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريح بمجلس الأمة إن «سموه سيظل كما كان دوما وأبدا أميرا للإنسانية»، كاشفا أن «رد سموه على طلب المجاميع النيابية كان إيجابيا».

وأوضح الغانم أن تصريحاته السابقة عن وجود تحركات من مجاميع نيابية بالتنسيق مع رئيس مجلس الأمة وان هناك انفراجات تكللت اليوم بتشرف مجموعة كبيرة من النواب تمثل الغالبية الساحقة للمجلس بلقاء سمو الأمير.

وأضاف انه تم طرح العديد من القضايا مع صاحب السمو لعل اهمها كان موضوع المعاناة الانسانية لمجموعة من الكويتيين في ملف الجناسي.

وأكد أن «هذا الموقف يثبت أن الأمور عبر الحوار والتفاهم تحل وتحقق نتائج إيجابية لا يمكن الوصول إليها من خلال وسائل أخرى».

وقال الغانم «لقد عاهدنا سمو الأمير كنواب بأن نسعى بكل ما أوتينا من قوة وصلاحيات لتثبيت الاستقرار السياسي في بلادنا الكويت ومواجهة التحديات الخارجية والإقليمية التي نواجهها الآن».

وأضاف «لقد عاهدنا سموه بأن نكون عونا له في السير بسفينة الكويت وسط هذه الأمواج المتلاطمة».

وقال الغانم «قدرنا كنواب مجلس الأمة ان نتحمل المسؤولية في هذا الوقت الحرج، داعيا الله تعالى ان يوفقه ونواب الأمة لإعانة سمو الأمير في مواجهة كل الاخطار المحيطة بالبلاد».

وأعرب عن تفاؤله بأن المرحلة المقبلة ستشهد استقرارا وتركيزا على التنمية وما يهم المواطن، معربا عن شكره نواب الأمة على تجاوبهم مع هذه التحركات وعلى تعاونهم وقال معلقا «هكذا تحل الأمور».

وأكد الغانم أنه لا توجد أزمة من دون حل متى ما صدقت النوايا وخلصت الجهود، داعيا الله عز وجل ان يثبت الجميع وان يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على الكويت.

ومن ناحيته بين النائب عسكر العنزي ان هذه المبادرة اشترك فيها كثير من النواب وكان جل ابناء الشعب الكويتي بانتظار الخير السعيد الذي أمر به صاحب السمو بعودة الجناسي لجميع من سحبت جناسيهم وهم ابناء الكويت.

وأكد عسكر ان سموه دائما وأبدا يجمل في شتى الأمور، حيث بيّن سموه طي الملفات القديمة ونبقى جميعا ابناء الكويت ويجب علينا الاتحاد في هذه الظروف الإقليمية التي تحيط بالبلد.

وشكر عسكر صاحب السمو الأمير ورئيس مجلس الأمة على مساعيه التي أثمرت هذه النتيجة.

وشكر مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس سمو امير البلاد أمير الإنسانية على هذه المكرمة غير المستغربة، مبينا انه ورئيس مجلس الأمة ومجموعة من زملائه النواب التقوا امير البلاد الذي افرح أهل الكويت بعودة الجناسي الى أصحابها ولم شمل أسرة سعد العجمي بعودته.

ووصف المرداس اللقاء بالمثمر وان تشهد المرحلة المقبلة التعاون ولا للتصعيد والتناحر بين السلطتين استجابة لما تم في هذا اللقاء، ولن يكون هناك تصادم خصوصا مع سمو رئيس الوزراء الذي هو اختيار صاحب السمو وقال المرداس نحن ملتزمون بتوجيهات سموه لما يصبو له الجميع من اجل مصلحة الوطن والمواطن، موضحا ان الفرحة عارمة تعم الكويت وجلية على محيا الجميع ومن خلال الاتصالات، شاكرا سمو الأمير الذي عود أبناءه على اللفتات الانسانية وعير مستغرب نيله قائد الانسانية الذي تمت ترجمتها واقعيا لإدخاله السرور بقلوب أبنائه والشكر موصول لمعالي رئيس مجلس الأمة على جهوده الحقيقية والحثيثة تجاه هذا الملف.

بدوره وصف النائب د. حمود الخضير ان اللقاء بسمو الأمير تشريف لمن حضر وأثمر بعودة الجناسي لأصحابها وهذه المكرمة أثلجت صدور ابناء الشعب الكويتي وهذا الأمر غير مستغرب على سمو الأمير قائد الانسانية والعطف والأبوة وجميع أهل الكويت مجتمعين تحت مظلته وقيادته الحكيمة، شاكرا سمو الأمير الذي أثلج الصدور بهذه الفرحة التي عمت البلد والشكر موصول لرئيس المجلس والاخوة النواب.

ومن ناحيته قال النائب محمد هايف إن ما حصل هو خبر مفرح لأهل الكويت جميعا وليس أصحاب الجناسي المسحوبة فقط، مبينا أن سمو الأمير أكد للنواب أن الجناسي ستعود كما كانت، معتبرا أنه يوم تاريخي.

وأوضح هايف أن ما تحقق نتيجة لجهود مباركة جماعية وحثيثة حصلت في الأيام السابقة، وكانت هذه النتيجة الطيبة التي كلف بها رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء للإشراف على عودة هذه الجناسي، ومقابل ذلك التهدئة من قبل أعضاء مجلس الأمة في هذه المرحلة، مؤكدا أن ذلك لا يعني عدم محاسبة الوزراء او الرقابة على أدائهم.

وبين هايف أن لأعضاء مجلس الأمة كامل صلاحياتهم الدستورية، ولكن ردا لهذا الجميل، ونزولا عند رغبة سمو أمير البلاد، أن يقف النواب في جانب التهدئة تجاه رئيس الوزراء بالذات في هذه المرحلة، معتبرا أنه مطلب كريم من رجل كريم يستحق رد الجميل وهذه المكرمة من صاحب السمو بعودة هذه المجموعة وفتح الباب لدراسة من سحبت جناسيهم.

وأكد هايف أن مكرمة سمو الأمير في غاية الإنسانية والأهمية، والنواب يشعرون بأنهم ساهموا مساهمة كبيرة في رد الحقوق لأصحابها، سائلا المولى عز وجل أن يتمم على بلادنا دائما نعمة الإيمان والأمان والاتفاق والمحبة ورفع الظلم عن المظلومين.

من جهته قال النائب الحميدي السبيعي: إن 12 نائبا، بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تشرفوا بمقابلة سمو الأمير، واستمعنا إلى توجيهات صاحب السمو، وقد أفرحنا سموه بعفوه وبقرار عدم ممانعة عودة الجنسيات المسحوبة، معتبرا أن هذه الفرحة كان الشعب الكويتي بكل أطيافه ينتظرها.

وبين أن قضية الجنسيات كانت إنسانية بالدرجة الأولى، ونشكر صاحب السمو على هذه المكرمة وإعادة الجنسيات، مشيرا إلى أن النواب المجتمعين اتفقوا على ضرورة أن تكون هناك تهدئة فيما يخص سمو رئيس مجلس الوزراء ومنحه فرصة في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن المرحلة تتطلب التهدئة ولكن ذلك لا يعني ألا تكون هناك رقابة، بل ستكون الرقابة قائمة وستتم محاسبة كل الوزراء المقصرين، اليوم نستطيع ان نقول للبرغش وسعد العجمي ونبيل العوضي واحمد الجبر ان جنسايتهم في طور العودة في الأيام المقبلة، وستكون هناك لجنة مشكلة ما بين رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء للنظر في المستحقين والمتضررين من سحب الجنسيات تمهيدا لعودتها.

وكشف عن أن سعد العجمي سيعود إلى البلاد خلال يومين، وهذا الأمر لم يتم إلا نتيجة جهد جماعي لكل الأعضاء واتفاق وانجاز ينسب لكل الأعضاء، وهو مكرمة من صاحب السمو، مؤكدا ان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كان له دور كبير في ترتيب هذا الأمر وعمل عليه منذ 3 أشهر، وكذلك سمو رئيس مجلس الوزراء، وخلال هذه الفترة نحن آثرنا الصمت وتعرضنا للتخوين والنقد والتجريح بأننا بعنا القضية ولكننا صمتنا من أجل هذا اليوم.

وقال آثرنا أن نقضي حوائجنا بالكتمان لكي نصل الى هذه النتيجة، ولو كنا صرحنا بذلك سابقا لكان من الممكن أن يفشل هذه المساعي الفاشلون، متوجها بالشكر لكل الأعضاء الذين حضروا الاجتماع اليوم والذين لم يحضروا.

وأكد ان المرحلة الآن مرحلة تشريع، ويجب أن تكون لنا قرارات وقوانين تشريعية قادمة لأجل المصلحة العامة ولأجل الصالح العام والشعب الكويتي، معربا عن تفاؤله في المرحلة المقبلة.

وأوضح أنه بحسب قانون الجنسية فيجب أن تمر سنة كاملة متصلة على إقامة سعد العجمي داخل الكويت حتى يقدم طلب الجنسية، ولكن سننظر مع اللجنة آلية الموضوع ونبحث الأمر من الناحية القانونية.

وذكر أن عودة الجناسي ستشمل 57 فردا من عائلة البرغش، وكذلك كل من سحبت جنسيته من عائلتي الشيخ نبيل العوضي واحمد الجبر.

من ناحيته، أوضح النائب خالد العتيبي أنه جرى حديث طويل مع صاحب السمو، وتم الاتفاق على عودة الجنسيات لمن سحبت منهم، وكان هناك اتفاق على التهدئة في المرحلة المقبلة فقط فيما يخص رئيس مجلس الوزراء، متوجها بالشكر إلى جميع أعضاء مجلس الأمة الذين سعوا في ملف عودة الجنسيات وعلى رأسهم رئيس المجلس مرزوق الغانم الذي كان له مجهود واضح منذ بداية انعقاد المجلس بعقد اجتماعات متواصلة مع النواب والقيادة السياسية أثمرت بعودة الجنسيات.

ورأى العتيبي أن المرحلة تتطلب التهدئة والالتفات إلى القضايا المهمة والحيوية التي تهم المواطن الكويتي، متمنيا أن يرى في المرحلة المقبلة توجها من الحكومة والمجلس بما يخدم المصلحة العامة.

وبين النائب د. محمد الحويلة أن اللقاء بسمو الأمير بمنزلة لقاء الأب بأبنائه، وكان اللقاء بمعية الأخ رئيس مجلس الأمة ومجموعة من النواب، شاكرا سمو الأمير الذي اصدر توجيهات بعودة الجناسي المسحوبة لأصحابها والإعلامي سعد العجمي، وهذه التوجيهات افرجت ابناء الشعب الكويتي، والتي كانت نتيجة لقاءاتنا المستمرة بسموه، وايضا الشكر موصول لرئيس المجلس الذي قرب وجهات النظر وكانت جهوده كبيرة ومثمرة في إنهاء هذه المعاناة.

بدوره، تقدم النائب فيصل الكندري لمقام سمو الأمير بالشكر والعرفان على مكرمة سموه السامية بعودة الجناسي المسحوبة، قائلا «ليست بغريبة على قائد الانسانية والد الجميع السباق دائما في أي مبادرة إنسانية سواء في الداخل والخارج».

وأضاف الكندري في تصريح صحافي انه منذ لقائنا الأول مع سموه ومناشدة سموه في هذه المكرمة الإنسانية، فقد وعد والد الجميع بالخير كعادته، وأكد لنا ان سموه يتلمس ظروف أبنائه كما أكد حرصه على هذه القضية.

وأضاف ان هذه المكرمة الإنسانية تؤكد دائما حرص سمو الأمير على أبناء وطنه، فشكرا يا قائد الإنسانية.

من جهته، أكد النائب خليل الصالح مباركته للتوجهات الأميرية، وما ستسفر عنه بشأن ملف الجناسي، مشددا على أن سمو الأمير بحكمته يملك اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن.

وأعرب الصالح عن أمله في أن تشمل عودة الجناسي المرتقبة جميع من سحبت جناسيهم من مختلف الفئات تأكيدا وترسيخا لشمولية النظرة الأبوية التي عودنا عليها صاحب السمو.

وطالب الصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية بتعزيز العمل المشترك من أجل تسريع عجلة الإنجاز خلال المرحلة المقبلة تلبية لطموحات المواطنين.

ومن جهته بارك النائب راكان النصف عودة الجناسي المسحوبة من بعض المواطنين مما يؤكد أن قرار السحب كان قرارا سياسيا وليس قائما على أي مخالفة لقانون الجنسية.

وقال النائب النصف ان أحداث سحب الجناسي يجب أن تصحح تشريعيا بالتصويت غدا «اليوم» على تعديلات قانون الجنسية وإعطاء المواطنين حق التظلم والقضاء حق نظر الدعاوى في حالات سحب الجنسية، مشيرا الى أن جلسة الغد أول اختبار للحكومة.

وأضاف النصف أن الاتفاق بعدم مساءلة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لسنا طرفا فيه، وما يحكم علاقتنا كأعضاء مجلس الأمة مع السلطة التنفيذية رئيسا ووزراء هو الدستور الذي أعطى النواب حق المحاسبة والمساءلة.

وأشاد النائب النصف في ختام تصريحه بموقف سمو أمير البلاد وتكليفه رئيس السلطتين تشكيل لجنة للنظر في ملف الجناسي، لافتا الى أن موقف سموه أعاد لم شمل أسر تشتتت من قرار السحب وأعاد الحق لأصحابه ممن سحبت جناسيهم ظلما.

النائب رياض العدساني أشاد بخطوة عودة الجناسي مباركة لمن سحبت جناسيهم بدوافع سياسية وأمور غير قانونية، مؤكدا أن هذا الخبر مفرح لبعض العوائل التي عانت فترة سحب جناسيهم.

وبارك العدساني في تصريح صحافي في مجلس الأمة لأهل الكويت جميعا ولأسر المسحوب جناسيهم، مطالبا مجلس الوزراء بالأخذ في الاعتبار أن هناك أشخاصا فقدوا وظائفهما بناء على سحب الجنسية.

ودعا العدساني سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك النظر في هذا الأمر، فضلا عن وقف صرف رواتب المتقاعدين منهم وعدد من الموظفين تم تسريحهم وإنهاء خدماتهم.

وأضاف أن هذه الخطوة جيدة لمن تأثروا بهذا القرار، مشيدا بالتحرك الإيجابي لغالبية أعضاء مجلس الأمة، مثمنا استجابة صاحب السمو لموضوع عودة الجناسي.

وبين العدساني أن النواب لم يأتوا إلى مجلس الأمة إلا لتحقيق الإصلاح المنشود ومصلحة المواطنين، مقدما الشكر لكل شخص ساهم واجتهد وحرص على عودة الحق لأصحابه.

وبسؤاله عما إذا كانت عودة الجناسي مرهونة بعدم تقديم استجواب لرئيس الوزراء، قال العدساني إنه لم يقدم تعهدا وإن هناك بيانا موقعا منه والنائب د. عبد الكريم الكندري بخصوص الجناسي وتعديل الوثيقة الاقتصادية وتخفيض أسعار الكهرباء.

وأكد العدساني أن الجناسي أعلنوا عنها ويبقى التنفيذ والوثيقة الاقتصادية أعلنت الحكومة أنها ستراجعها وخفضت أسعار الكهرباء، وقامت بتشكيل لجنة تحقيق في مصاريف وزير الداخلية السابق وسترفع التقرير إلى مجلس الوزراء وسيتم الاطلاع عليه.

وقال العدساني إنه طالب في البيان وزير الإسكان بالأخذ بالاعتبار معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة ومعاقبة المتجاوزين وتقديم برنامج إنشائي للمشروعات الإسكانية الإنشائية.

وأكد العدساني أن الرقابة جزء أساسي من أعمال مجلس الأمة ولن نتخلى عنها، مضيفا أن النواب إذا رأوا أي اخفاق فمن الطبيعي سيتم إيقافه وفق الدستور.

#شكرا_سمو _الأمير

تفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة إيجابية مع المكرمة الأميرية بإعادة الجناسي، وتبوأ ترند #شكرا_ سمو_ الامير صدارة «تويتر» الذي حفل بآلاف التعليقات الشاكرة والمقدرة لمبادرة صاحب السمو، كما برز ترند #عوده_ الجناسي_ المسحوبة و# شكرا_ امير_ الانسانيه.

«الأنباء» سبّاقة

واكبت «الأنباء» على مدى الأيام الماضية انفراج قضية الجناسي المسحوبة، وانفردت بأن إعادتها وشيكة وذلك في عدد السبت4 مارس، وهو ما تأكد أمس بتوجيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للسلطتين بمتابعة الملف وتقديم التصور الكامل لسموه.

الحويلة لـ «الأنباء» : شكراً لأمير الإنسانية ونعد سموه بتطبيق مبدأ التعاون بين السلطتين

عبدالهادي العجمي

قال النائب د. محمد الحويلة: تشرفنا اليوم بلقاء صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ومجموعة من النواب، وقد تفضل سموه بإعطاء توجيهاته السامية بعودة جناسي العوائل التي سحبت جناسيهم.

وأكد الحويلة ان هذه المكرمة الأميرية السامية ليست بغريبة على والدنا قائد العمل الإنساني.

وأضاف: أنتهز هذه المناسبة لأعرب عن الشكر الجزيل لسموه لهذه المكرمة الانسانية التي أفرحت جميع الكويتيين وأبارك لاخواني عائلة آل برغش ولأخي سعد العجمي ولجميع العوائل المشمولين بهذه المكرمة.

وتقدم الحويلة أيضا بالشكر لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على دوره البارز في هذا الموضوع، وأيضا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على جهوده الكبيرة، وكذلك شيوخ ووجهاء القبائل وأعيان الكويت وجميع النواب الذين سعوا بعودة الجناسي.

ووعد الحويلة بترجمة رسالة سمو الأمير للنواب من خلال حرصهم على مبدأ التعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي لبلدنا الحبيب ونعد سموه بأن نكون عند حسن ظنه ومحل ثقته.

وفيما يتعلق بموضوع عودة سعد العجمي إلى الكويت، اكد الحويلة انه تم إعطاء التعليمات والأمر منته بهذا الشأن.

الكندري: سمو الأمير صمام الأمان وأوامره تتسم بالحكمة

الدلال: لجنة مشتركة لترتيب عودة الجناسي

أكد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ان سمو الأمير دائما صمام الأمان وأوامره السامية تتسم بالحكمة وتصب في مصلحة الكويت ومنها قرار إعادة الجناسي الذي استجاب سموه للمطالب الشعبية واعادتها سيرفع معاناة اسرهم ولفتة ليست بغريبة على امير الإنسانية. بدوره، قال النائب محمد الدلال إن سمو الأمير رحب بعودة الجناسي كما كانت عندما طرح عليه هذا الأمر من قبل رئيس وأعضاء مجلس الأمة وبارك سموه هذه الخطوة، وأن اللقاء كان إيجابيا ومثمرا.

وأضاف الدلال في تصريح صحافي أن سمو الأمير قال إنه سيعفو في هذا الشأن.

وأكد الدلال حرص سمو الأمير على المجلس وعلاقته بالحكومة وحرصه كذلك على المواطنين، لافتا إلى أن هناك لجنة مشتركة لترتيب الأمر بعضوية رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء.

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