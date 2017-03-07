وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء فيه: يرجى إفادتي بالتالي:

1 ـ كم عدد المتقدمين لاختبارات الوظائف الإشرافية للعام الدراسي الحالي 2016/2017 لكل مادة من المواد العلمية والتواجيه الفنية والمدراء والمساعدين والمدراء ونسبة النجاح في الاختبار التحريري مع تزويدنا بجدول مفصل بعدد المتقدمين وعدد الناجحين لكل فئة؟

2 ـ ما الأسس والمعايير التي تم من خلالها وضع نسبة النجاح 70% لكل اختبارات الوظائف الإشرافية؟

3 ـ في حالة تدني نسب النجاح يرجى ذكر اسباب تدني النسب وما الإجراءات المتخذة تجاه هذا الموضوع خاصة انه تكرر في اكثر من عام وجود نقص وحاجة في الميدان للعديد من الوظائف الاشرافية الشاغرة والمتاحة؟