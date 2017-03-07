قدم النائب عسكر العنزي بحزمة من الاقتراحات برغبة تتعلق بمنطقة الجهراء وسعد العبدالله تختص بإنشاء مستوصف لطب الأسنان التخصصي في محافظة الجهراء وإنشاء مركز إطفاء لخدمة مدينة سعد العبدالله ونقل محطة المجاري التابعة لوزارة الأشغال العامة خارج مدينة سعد العبدالله حماية لصحة المواطنين، ومنعا لانتشار الأمراض وتفشي الأوبئة في المدينة بسبب وجود هذه المحطة وتخصيص مكان ترفيهي يشتمل على حديقة ومقهى شعبي في مدينة سعد العبدالله، بالاضافة الى إنشاء واجهة بحرية قريبة من محافظة الجهراء لخدمة سكان المحافظة تشتمل على مطاعم واستراحات ووسائل الترفيه المختلفة.

وجاء نص الاقتراحات كما يلي:

تعاني محافظة الجهراء من الكثافة السكانية الكبيرة ونظرا لوجود مركز واحد لطب الأسنان التخصصي ولحاجة المحافظة لمركز تخصصي آخر.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي

(نص الاقتراح): «إنشاء مستوصف لطب الأسنان التخصصي في محافظة الجهراء»

وجاء في نص الاقتراح الثاني ما يلي:

نظرا لعدم وجود مركز إطفاء في مدينة سعد العبدالله وحيث ان أقرب مركز إطفاء يقع في محافظة الجهراء، حيث ان هذه المدينة تتكون من 11 قطاعا سكنيا ويبلغ عدد بيوتها حوالي 5900 وحدة سكنية.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

(نص الاقتراح): «إنشاء مركز إطفاء لخدمة مدينة سعد العبدالله».

وجاء في اقتراح اخر ما يلي:

تفتقر مدينة سعد العبدالله بالجهراء إلى الخدمات الترفيهية وعدم وجود أي متنفس لأهالي المدينة.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

(نص الاقتراح): «تخصيص مكان ترفيهي يشتمل حديقة ومقهى شعبي مدينة سعد العبدالله».

وجاء في اقتراحه الاخير ما يلي:

لما كانت محافظة الجهراء من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية ولبعدها النسبي عن العاصمة ولقلة الوسائل والأماكن الترفيهية فيها التي تخدم قاطنيها ولعدم استغلال الشواطئ القريبة منها.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

(نص الاقتراح): «إنشاء واجهة بحرية قريبة من محافظة الجهراء لخدمة سكان المحافظة تشتمل على مطاعم واستراحات ووسائل الترفيه المختلفة».