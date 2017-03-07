قدم النائب خالد الشطي سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري حول الأمانة العامة للأوقاف والوقف الجعفري.

وجاء نص السؤال كالتالي:

عرفت الكويت الوقف منذ نشأتها، ودفع ما جبل عليه أهل الكويت من حب الخير إلى وقف بعض ممتلكاتهم وتخصيص ريعها لأغراض أعمال الخير، ولما كان هذا العمل السامي دورا مهما ومحوريا في تطوير المجتمع ونهضته وايمانا منا بترسيخ شفافية العمل الخيري.

وطالب بتزويده بالآتي:

1 ـ قائمة تحتوي على (نوع العقار، موقع العقار، اسم المالك الأصلي للعقار، قيمة الشراء) للعقارات والأراضي التي تم شراؤها من قبل الأمانة العامة للأوقاف والأوقاف الجعفرية منذ خمس سنوات حتى تاريخ ورود السؤال.

2 ـ قائمة للعقارات المؤجرة من قبل الأمانة العامة للأوقاف والوقف الجعفري (نوع العقار، موقع العقار، إيرادات العقار) منذ خمس سنوات حتى تاريخ ورود السؤال.

3 ـ قائمة تحتوي على مصروفات ريع الوقف في الوقف الجعفري.

4 ـ قائمة للعقارات والأراضي الوقفية التي تم بيعها من قبل الأمانة العامة للأوقاف والوقف الجعفري (نوع العقار، موقع العقار، الطرف المشتري للعقار، قيمة البيع).