عبدالهادي العجمي

قال النائب السابق عبدالله البرغش إن ثقتنا كانت وما زالت وستبقى كبيرة بالله رب العالمين ثم بأمير الإنسانية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي جعل الأمر تحت نظره وبتوجيهاته السامية التي أثمرت تقدما كبيرا في موضوع الجناسي، ونشكر الله سبحانه وتعالى ثم سمو أمير.

جاء ذلك خلال استقباله جموعا من المواطنين من ضمنهم عدد من النواب والمسؤولين ونواب سابقين توافدوا على ديوان آل برغش مساء أول من امس بمنطقة الرقة لتهنئته وإخوانه وعموم عائلة ال برغش بعودة الجناسي.

وقال البرغش: أتقدم بخالص الشكر إلى صاحب السمو لما صدر من سموه من كلام يثلج الصدر وخصوصا في جانبي المتواضع فلسموه مني جزيل الشكر ويبقى سموه أمير الإنسانية ووالد الجميع.

وذكر البرغش: إحقاقا للحق يقول القول المأثور: «أنزلوا الناس منازلهم» يجب ألا ننسى الجهود المثمرة التي سعت في هذا الموضوع متمثلة في رئيس وأعضاء مجلس الأمة والشكر موصول للشعب الكويتي كافة الذي وقف معنا منذ بداية هذه المحنة حتى هذا اليوم والتي كانت دعواته في السر والعلن.

وختم البرغش قائلا: حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.